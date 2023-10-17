Транспорт
Полина Лааксо

«Яндекс» протестирует роботакси в Сириусе — поучаствовать могут жители Сочи Статьи редакции

Тестами занимается дочерняя структура компании — Yandex Self-Driving Group.

  • На первом этапе поездки будут доступны ограниченному количеству совершеннолетних участников тестирования, рассказала компания.
  • Отобранным «тестировщикам» предоставят несколько точек посадки и высадки — например, около университета «Сириус», тематического «Сочи Парка», отелей Delta Sirius и Gamma Sirius, а также на Олимпийском и Континентальном проспектах. В тестовом парке будет 20 машин.
  • «Сириус — это сложная для автономного транспорта локация, где много светофоров, развязок и кругов, а также необычных участников движения, например, велорикши», — объяснили ТАСС в «Яндексе». Увеличить число пользователей роботакси компания рассчитывает за счёт «большого турпотока в Сочи».
  • Заявку можно подать на сайте: нужно обязательно указать электронный адрес, куда на запуске пришлют инструкции, и номер телефона, который привязан к аккаунту в «Яндекс Go». При желании можно также рассказать о себе, привычных маршрутах на территории Сириуса и причинах, по которым хочется поучаствовать в эксперименте.
Источник: Automotive Nes Europe
  • Компания тестирует беспилотные автомобили с 2017 года. В июне 2019 года она открыла офис разработки беспилотных машин в Израиле, чтобы научить их распознавать скутеры и мотоциклы и ориентироваться на круговых перекрёстках.
  • В России первые испытания прошли в 2018-м в Иннополисе и Москве. 7 июня 2023 года «Яндекс» рассказал, что в тестовом режиме запустил роботакси в московском Ясенево. Оно работает с 7:00 до 01:00, доступно совершеннолетним и стоит 100 рублей независимо от точки высадки. Вместе с клиентом в такси едет водитель-испытатель — он следит за безопасностью поездки.
  • Тогда же компания начала тестировать сервис в Белграде. Там она ещё в 2022 году открыла первый офис. Позже подтвердила, что обустроит и второй.

#новость #яндекс #беспилотники

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20 комментариев
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 Fred Han

Зачем заказывать роботакси, когда можно спокойно заказать обычный яндекс, так ещё и бизнестреннинг от рандомного армянина получить бонусом? М?

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Иван Иванов

И квартиру снять/купить. И вкусно покушать у дяди таксиста в кафе. И экскурсию купить случайно

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Вадим Д.
поучаствовать могут жители Сочи
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Хозяин местных лахтаботов

Теперь представьте, что нет лучезарного со всеми вытекающими. Какую страну проебали

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James Bomond

В смысле нет? На даче в Подмосковье живет девять лет уже

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Liudmyla Radochyna

Это вы о ком?)

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James Bomond
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Карина Евгеньевна

Всегда после статей о роботакси вспоминаю начало фильма апгрейд)

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Полина Лааксо
Автор

«апгрейд» не смотрела, но из-за вашего комментария вспомнила сериал «загрузка». там главный герой погибает в аварии во время поездки на беспилотнике, а потом, если мне не изменяет память, узнает, что НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО и кто-то пошаманил с кодом

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Нейрослав Жепетеев

Практически так же, но там немного не пошаманил кто-то с кодом.

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Стерлядка Вяленая
главный герой погибает
а потом
узнает, что НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО

Понятно))

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Полина Лааксо
Автор

он РЕАЛЬНО погибает, просто потом... как бы... воскресает??? с помощью технологий

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Стерлядка Вяленая

да ладно, ладно...просто прозвучало весьма интересно)))

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Стерлядка Вяленая

Слушай, это получается, что когда такие технологии появятся, менты больше не будут говорить: "вот когда умрешь, тогда и приходи жаловаться"?))))

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Пятачок в борще

Там в редакцию занесли?

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Вася Пражкин

Завезли

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Алексей

В Мурино они ездили ,казалось бы там сложнее

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James Bomond

Там на поездках между подъездами можно разориться

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Вася Пражкин
а также необычных участников движения, например, велорикши

Ну разве это необычные. Вот необычные:

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Казипоп Бздрищенко

А если роботакси кого задавит - спишут по традиции на ИП Гаджимурадова. Яндекс Такси же не таксопарк, а IT компания!

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17 комментариев
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