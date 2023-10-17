«Яндекс» протестирует роботакси в Сириусе — поучаствовать могут жители Сочи Статьи редакции
Тестами занимается дочерняя структура компании — Yandex Self-Driving Group.
- На первом этапе поездки будут доступны ограниченному количеству совершеннолетних участников тестирования, рассказала компания.
- Отобранным «тестировщикам» предоставят несколько точек посадки и высадки — например, около университета «Сириус», тематического «Сочи Парка», отелей Delta Sirius и Gamma Sirius, а также на Олимпийском и Континентальном проспектах. В тестовом парке будет 20 машин.
- «Сириус — это сложная для автономного транспорта локация, где много светофоров, развязок и кругов, а также необычных участников движения, например, велорикши», — объяснили ТАСС в «Яндексе». Увеличить число пользователей роботакси компания рассчитывает за счёт «большого турпотока в Сочи».
- Заявку можно подать на сайте: нужно обязательно указать электронный адрес, куда на запуске пришлют инструкции, и номер телефона, который привязан к аккаунту в «Яндекс Go». При желании можно также рассказать о себе, привычных маршрутах на территории Сириуса и причинах, по которым хочется поучаствовать в эксперименте.
- Компания тестирует беспилотные автомобили с 2017 года. В июне 2019 года она открыла офис разработки беспилотных машин в Израиле, чтобы научить их распознавать скутеры и мотоциклы и ориентироваться на круговых перекрёстках.
- В России первые испытания прошли в 2018-м в Иннополисе и Москве. 7 июня 2023 года «Яндекс» рассказал, что в тестовом режиме запустил роботакси в московском Ясенево. Оно работает с 7:00 до 01:00, доступно совершеннолетним и стоит 100 рублей независимо от точки высадки. Вместе с клиентом в такси едет водитель-испытатель — он следит за безопасностью поездки.
- Тогда же компания начала тестировать сервис в Белграде. Там она ещё в 2022 году открыла первый офис. Позже подтвердила, что обустроит и второй.
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Зачем заказывать роботакси, когда можно спокойно заказать обычный яндекс, так ещё и бизнестреннинг от рандомного армянина получить бонусом? М?
И квартиру снять/купить. И вкусно покушать у дяди таксиста в кафе. И экскурсию купить случайно
Теперь представьте, что нет лучезарного со всеми вытекающими. Какую страну проебали
В смысле нет? На даче в Подмосковье живет девять лет уже
Это вы о ком?)
Всегда после статей о роботакси вспоминаю начало фильма апгрейд)
«апгрейд» не смотрела, но из-за вашего комментария вспомнила сериал «загрузка». там главный герой погибает в аварии во время поездки на беспилотнике, а потом, если мне не изменяет память, узнает, что НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО и кто-то пошаманил с кодом
Практически так же, но там немного не пошаманил кто-то с кодом.
а потом
узнает, что НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО
Понятно))
он РЕАЛЬНО погибает, просто потом... как бы... воскресает??? с помощью технологий
да ладно, ладно...просто прозвучало весьма интересно)))
Слушай, это получается, что когда такие технологии появятся, менты больше не будут говорить: "вот когда умрешь, тогда и приходи жаловаться"?))))
Там в редакцию занесли?
Завезли
В Мурино они ездили ,казалось бы там сложнее
Там на поездках между подъездами можно разориться
Ну разве это необычные. Вот необычные:
А если роботакси кого задавит - спишут по традиции на ИП Гаджимурадова. Яндекс Такси же не таксопарк, а IT компания!