Транспорт
Таня Боброва

Дирижабль стартапа LTA Research получил разрешение на лётные испытания в США Статьи редакции

Проект развивается при поддержке Сергея Брина, писал Bloomberg.

  • LTA Research в сентябре 2023 года получил сертификат лётной годности, который позволит протестировать дирижабль Pathfinder 1 в Калифорнии. Об этом сообщило издание IEEE Spectrum, обратил внимание Telegram-канал «Нецифровая экономика».
  • Документ разрешает Pathfinder 1 курсировать от аэродрома Моффет-Филд до аэропорта Пало-Альто на высоте до 460 метров. По данным издания, судно сможет провести около 25 полётов общей продолжительностью 50 часов.
  • LTA Research подтвердило получение разрешения на полёты, но деталей не рассказало. В заявке стартапа, с которой ознакомилось IEEE Spectrum, говорится, что он рассчитывает завершить программу испытаний за 180 дней.
  • Bloomberg рассказал о дирижабле Pathfinder 1 в мае 2023 года. Его длина — чуть больше 120 м, а диаметр в самой широкой части — 20 м. Агентство писало, что LTA Research «работала в секрете» с момента основания в 2016 году (по данным IEEE Spectrum, — в 2015-м) по указанию Сергея Брина. Сотрудники оценивали в разговоре с изданием, что он мог вложить в разработку $250 млн.
  • Pathfinder 1 сможет развивать скорость до 120 км/ч, а внутри смогут разместиться до 14 человек. Каркас дирижабля сделан из трубок из углеродного волокна и титановых соединений для прочности, что позволяет использовать гелий в качестве подъёмного газа.
Источник: LTA Research

#новость

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113 комментариев
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 Иван Серик
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Илья Барсуков

kirov reportin'

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1 комментарий
Чих Пых

Как раз думал во что вечерком поиграть, спасибо 👍

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Макс Вещает. Про Агентство

Свел все олскулы))

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Лариса

Топовая была игра на соньке

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Дарья

Забавно, что в такую махину только 14 человек. Не такое количество себе представляешь…
Но наконец люди вспомнили о таком приспособлении

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Дмитрий Кузнецов

Еще забавнее читать характеристики дирижаблей столетней давности.

В августе—сентябре 1929 года дирижабль под командованием Хуго Эккенера осуществил первый в истории воздухоплавания кругосветный перелёт. Стартовав в Лейкхерсте, «Граф Цеппелин» за 20 суток преодолел более 34 тыс. км со средней полётной скоростью около 115 км/ч, совершив при этом лишь три промежуточные посадки — во Фридрихсхафене, Токио и Лос-Анджелесе.
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2 комментария
Krem-brulee

Но еще не вспомнили, почему дирижаблей столько лет не было

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3 комментария
Алексей Никитенко

Так потому, что гелий вместо водорода.

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2 комментария
Свежевыжатый Душ Нила

Приспособление - это открывашка. А это корабль!

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ИноПост

Маску сначала принесли наработки СССР. Теперь Брин вспомнил про «Дирижаблестрой» СССР. Завтра видимо Безосу принесут скан какой-нибудь советской диссертации.

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Mike

Ох уж эти америкосы, вечно выруливают на всем советском и российском. Сами ну ничего не могут, не шарят просто....)))))

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8 комментариев
Сергей Леопольдович

Пф...Все проще - когда пришел в отдел отчитаться о командировке, после шефа зашел в кабинет рядом и взял пару нужных папок )))

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МА.

Объясните мне, для чего они нужны в наше время? С какой целью Брин вкладывает в это деньги?

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Axel Denisenko

Пару лет назад Александр Иванов написал статейку про дирижабли на Habr.
https://habr.com/ru/companies/macloud/articles/561290/

Когда, зачем и почему вернутся дирижабли
Короткая предыстория 6 мая 1937 года самый большой дирижабль в мире, «Гинденбург», сгорел при…
habr.com
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Ватник Наизнанку

Причины катастроф разобраны и учтены. Технологии развились. Почему бы не вернуться к хорошей идее?

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Кринжер

Альтернативная дешевая логистика, не привязанная к полезным ископаемым и дорогой инфраструктуре. Как вариант

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1 комментарий
Nikolay Skidanov

стратосферный бомбер (увы). арифметика в пользу дешевизны перевозки действует и на бомбы, так что ковровая бомбардировка становится доступной. Кроме того, 25-30км это выше пределов досягаемости современных ПВО, что наглядно продемонстрировал китайский метеозонд в начале этого года. А с планирующими боеприпасами можно не заходить на территорию врага, и с высоты 25-30км пробивать глубоко внутрь приграничной территории

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17 комментариев
illusive man

туристы

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Вася Пражкин

Так это ж стартап, просто проверяют идет, но в планах у них:

Компания собирается построить вторую модель длиной 185 м, которая сможет преодолевать большие расстояния и перевозить до 200 тонн груза. Это почти в десять раз больше, чем у Boeing 737.

Зная, как Гугл работает со стартапами - скорей всего поиграются и похоронят.

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1 комментарий
Сергей Леопольдович

Если продумать до полной автоматизации процесса "Вылет-Прилет", без человеков за рулем в полете, сфер применений очень много.
Не всё требуется перевозить "быстро и дорого", для множества грузов прекрасно подойдет тарифная линей "медленно, зато очень дешево".

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2 комментария
Andrey Zykov

Грузоперевозки каких-нибудь 50ти или 100-тонных фиговин при низком расходе топлива.

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Байд Джонов

Небо закрывать от беспилотников. Единственная задача сейчас.

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Байд Джонов

Чтобы деньги вкладывать. Деньги должны работать.

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AndrewBotDeveloper

Считаем минуты до приплетания России

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Anton Golubev

3..2..1...

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1 комментарий
Александр Жариков

Солнечная панель и в путь.

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Кринжер

Особенно ночью

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7 комментариев
Hox
Pathfinder 1 сможет развивать скорость до 120 км/ч, а внутри смогут разместиться до 14 человек.

14 человек летят со скоростью 120 км/ч
Нашёл близкий аналог по техническим характеристикам. Интересно, на сколько будет дороже билет на дирижабль.

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Sasha Bochkin

Он может также прямо "лететь"?

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2 комментария
kotova lidiya

Дирижабли красивые.

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Anton Golubev

И опасные.. хотя сколько уже прошло лет, возможно, все их недостатки были учтены

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2 комментария
Юрий Б.

Батискаф был, дирижабль вот.

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Сергей Я

В небе хоть не так страшно умирать.

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4 комментария
Сергей Я

Когда IPO?🚀

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Captain

Все упрется в стоимость перевозки килограмма груза. Если будет конкурировать с фурами, тогда может быть. Иначе все это зря. Если только над лесами Амазонки почту развозить...

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Иван Иванов

Сергей Брин официально подтвердил постройку дирижабля
https://www.youtube.com/watch?v=aMGa4993ohc

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Сергей Леопольдович

Очень пурпурно! )))))))

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Тимофей Измайлов

Круто конечно, но для нас он так же далеко, как ракета

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James Bomond

Это же сколько шариков можно было надуть…

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Alexander

Сколько детишек без праздника остались...

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

"Агентство писало, что LTA Research «работала в секрете» с момента основания в 2016 году (по данным IEEE Spectrum, — в 2015-м) по указанию Сергея Брина"

И к чему такая секретность? Это же всего лишь дирижабль.

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Байд Джонов

Ну не дальнобоям же дирижопель этот будут впаривать.

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James Bomond

А вдруг Илон узнаёт и что-то придумает

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2 комментария
Приятель

Зумеры изобрели дирижабль, ничего нового.

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Фёдор Павлов

а зачем нам в 2023 году дирижабль? Чисто в рекламных целях?

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Leonid Bushuev

вот так дирижабль выглядеть должен

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Сергей Леопольдович

Airlander 10 дебютирует на авиашоу в 2027 году
Производство Airlander 10 еще не началось, но ожидается, что он сойдет с конвейера в 2026 году.
https://www.airport-technology.com/news/airlander-airshow-debut-2027/

Airlander 10 set to make airshow debut in 2027 
The Airlander 10 is yet to begin production, but the first airship is expected to leave the…
www.airport-technology.com
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Алексей Вэйпон

назад в прошлое)) Класс, дерижабли всегда вызывали смешанные эмоции. с одной стороны потрясающе. с другой - не зря же они вымерли

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Dan

Понятно, что категории разные, но эта шайтан машина явно поинтереснее

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Кирилл Федоров

Выглядит красиво, конечно, правда непонятно зачем.

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Mikhail Che

логистика

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Николай Самсонов

Насколько вообще эффективны и полезны дирижабли

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Hox

Неэффективны, поэтому и бесполезны. Самолёты доставляют грузы быстрее, корабли и фуры - дешевле.
Если получится сделать достаточно дешёвый в эксплуатации дирижабль, то у него будет шанс отобрать хлеб у грузовых вертолётов, в некоторых специфических сценариях. Например тушёнку нефтяникам в удалённые районы возить.
Но это так себе достижение, на мой диванный взгляд.

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1 комментарий
Павел Махеев
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110 комментариев
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