Дирижабль стартапа LTA Research получил разрешение на лётные испытания в США Статьи редакции
Проект развивается при поддержке Сергея Брина, писал Bloomberg.
- LTA Research в сентябре 2023 года получил сертификат лётной годности, который позволит протестировать дирижабль Pathfinder 1 в Калифорнии. Об этом сообщило издание IEEE Spectrum, обратил внимание Telegram-канал «Нецифровая экономика».
- Документ разрешает Pathfinder 1 курсировать от аэродрома Моффет-Филд до аэропорта Пало-Альто на высоте до 460 метров. По данным издания, судно сможет провести около 25 полётов общей продолжительностью 50 часов.
- LTA Research подтвердило получение разрешения на полёты, но деталей не рассказало. В заявке стартапа, с которой ознакомилось IEEE Spectrum, говорится, что он рассчитывает завершить программу испытаний за 180 дней.
- Bloomberg рассказал о дирижабле Pathfinder 1 в мае 2023 года. Его длина — чуть больше 120 м, а диаметр в самой широкой части — 20 м. Агентство писало, что LTA Research «работала в секрете» с момента основания в 2016 году (по данным IEEE Spectrum, — в 2015-м) по указанию Сергея Брина. Сотрудники оценивали в разговоре с изданием, что он мог вложить в разработку $250 млн.
- Pathfinder 1 сможет развивать скорость до 120 км/ч, а внутри смогут разместиться до 14 человек. Каркас дирижабля сделан из трубок из углеродного волокна и титановых соединений для прочности, что позволяет использовать гелий в качестве подъёмного газа.
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kirov reportin'
Как раз думал во что вечерком поиграть, спасибо 👍
Свел все олскулы))
Топовая была игра на соньке
Забавно, что в такую махину только 14 человек. Не такое количество себе представляешь…
Но наконец люди вспомнили о таком приспособлении
Еще забавнее читать характеристики дирижаблей столетней давности.В августе—сентябре 1929 года дирижабль под командованием Хуго Эккенера осуществил первый в истории воздухоплавания кругосветный перелёт. Стартовав в Лейкхерсте, «Граф Цеппелин» за 20 суток преодолел более 34 тыс. км со средней полётной скоростью около 115 км/ч, совершив при этом лишь три промежуточные посадки — во Фридрихсхафене, Токио и Лос-Анджелесе.
Но еще не вспомнили, почему дирижаблей столько лет не было
Так потому, что гелий вместо водорода.
Приспособление - это открывашка. А это корабль!
Маску сначала принесли наработки СССР. Теперь Брин вспомнил про «Дирижаблестрой» СССР. Завтра видимо Безосу принесут скан какой-нибудь советской диссертации.
Ох уж эти америкосы, вечно выруливают на всем советском и российском. Сами ну ничего не могут, не шарят просто....)))))
Пф...Все проще - когда пришел в отдел отчитаться о командировке, после шефа зашел в кабинет рядом и взял пару нужных папок )))
Объясните мне, для чего они нужны в наше время? С какой целью Брин вкладывает в это деньги?
Пару лет назад Александр Иванов написал статейку про дирижабли на Habr.
https://habr.com/ru/companies/macloud/articles/561290/
Причины катастроф разобраны и учтены. Технологии развились. Почему бы не вернуться к хорошей идее?
Альтернативная дешевая логистика, не привязанная к полезным ископаемым и дорогой инфраструктуре. Как вариант
стратосферный бомбер (увы). арифметика в пользу дешевизны перевозки действует и на бомбы, так что ковровая бомбардировка становится доступной. Кроме того, 25-30км это выше пределов досягаемости современных ПВО, что наглядно продемонстрировал китайский метеозонд в начале этого года. А с планирующими боеприпасами можно не заходить на территорию врага, и с высоты 25-30км пробивать глубоко внутрь приграничной территории
туристы
Так это ж стартап, просто проверяют идет, но в планах у них:Компания собирается построить вторую модель длиной 185 м, которая сможет преодолевать большие расстояния и перевозить до 200 тонн груза. Это почти в десять раз больше, чем у Boeing 737.
Зная, как Гугл работает со стартапами - скорей всего поиграются и похоронят.
Если продумать до полной автоматизации процесса "Вылет-Прилет", без человеков за рулем в полете, сфер применений очень много.
Не всё требуется перевозить "быстро и дорого", для множества грузов прекрасно подойдет тарифная линей "медленно, зато очень дешево".
Грузоперевозки каких-нибудь 50ти или 100-тонных фиговин при низком расходе топлива.
Небо закрывать от беспилотников. Единственная задача сейчас.
Чтобы деньги вкладывать. Деньги должны работать.
Считаем минуты до приплетания России
3..2..1...
Солнечная панель и в путь.
Особенно ночью
14 человек летят со скоростью 120 км/ч
Нашёл близкий аналог по техническим характеристикам. Интересно, на сколько будет дороже билет на дирижабль.
Он может также прямо "лететь"?
Дирижабли красивые.
И опасные.. хотя сколько уже прошло лет, возможно, все их недостатки были учтены
Батискаф был, дирижабль вот.
В небе хоть не так страшно умирать.
Когда IPO?🚀
Все упрется в стоимость перевозки килограмма груза. Если будет конкурировать с фурами, тогда может быть. Иначе все это зря. Если только над лесами Амазонки почту развозить...
Сергей Брин официально подтвердил постройку дирижабля
https://www.youtube.com/watch?v=aMGa4993ohc
Очень пурпурно! )))))))
Круто конечно, но для нас он так же далеко, как ракета
Это же сколько шариков можно было надуть…
Сколько детишек без праздника остались...
"Агентство писало, что LTA Research «работала в секрете» с момента основания в 2016 году (по данным IEEE Spectrum, — в 2015-м) по указанию Сергея Брина"
И к чему такая секретность? Это же всего лишь дирижабль.
Ну не дальнобоям же дирижопель этот будут впаривать.
А вдруг Илон узнаёт и что-то придумает
Зумеры изобрели дирижабль, ничего нового.
а зачем нам в 2023 году дирижабль? Чисто в рекламных целях?
вот так дирижабль выглядеть должен
Airlander 10 дебютирует на авиашоу в 2027 году
Производство Airlander 10 еще не началось, но ожидается, что он сойдет с конвейера в 2026 году.
https://www.airport-technology.com/news/airlander-airshow-debut-2027/
назад в прошлое)) Класс, дерижабли всегда вызывали смешанные эмоции. с одной стороны потрясающе. с другой - не зря же они вымерли
Понятно, что категории разные, но эта шайтан машина явно поинтереснее
Выглядит красиво, конечно, правда непонятно зачем.
логистика
Насколько вообще эффективны и полезны дирижабли
Неэффективны, поэтому и бесполезны. Самолёты доставляют грузы быстрее, корабли и фуры - дешевле.
Если получится сделать достаточно дешёвый в эксплуатации дирижабль, то у него будет шанс отобрать хлеб у грузовых вертолётов, в некоторых специфических сценариях. Например тушёнку нефтяникам в удалённые районы возить.
Но это так себе достижение, на мой диванный взгляд.