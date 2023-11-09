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Транспорт
Маша Цепелева

«КамАЗ» опубликовал первые фотографии беспилотного «Атланта 49» Статьи редакции

Самосвал планируют использовать в угольных карьерах.

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Фото «КамАЗа»
  • Первые фотографии машины на платформе появились в Telegram-канале «Еду в Татарстан». После этого изображения опубликовала и компания.
Фото Telegram-канала «Еду в Татарстан»
  • В комментариях к посту глава пресс-службы «КамАЗа» Олег Афанасьев пояснил, что на фотографии «Атлант 49» после установки самосвальной платформы едет в научно-технический центр компании для доработки. Затем его направят в угольные карьеры в Кемерово на испытания в реальных условиях. Другие детали автопроизводитель не раскрывает.
Фото «КамАЗа»
  • В июне 2023 года три беспилотных «КамАЗа» для перевозки грузов протестировали на трассе М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву. В кабине находился инженер-испытатель. В июле X5 Group запустила регулярные перевозки беспилотниками «Камаз-54901» по этой трассе.

#новости #камаз

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70 комментариев
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 Никита

Вообще, выглядит круто, без доли иронии

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Александр Озерцов

Имхо, непонятно, зачем ему "кабина". Как мне кажется, суть беспилотника в том, чтобы убрать кабину и расширить под это дело ковш.

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20 комментариев
Денис Демидов

По мне, так хрень, лучше бы вместо кабины сделали больше кузов, зачем для электроники столько места?

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2 комментария
fullstackoff

Ждем новый сезон дальнобойщиков екарный бабай

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Score of Doom

трансобойщики: тёмная сторона Шахты

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Mike Amir

как залезть в кабину?

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Дрюс Уилис
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Дмитрий Пелипас

а зачем вообще кабина? сделали бы просто платформу с кузовом

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Alex R

Внутри должен сидеть Улумбек, который выполняет функции искусственного интеллекта

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Инженер-душнила

По вашему в кабине только водитель и сидел?

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Денис Демидов

Пластиковые заглушки поставить дешевле, чем тележку переделывать, это же считай на коленке делают, может в серийном и сделают по уму.

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Серёга Вер.

Сначала подумал это яндекс

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Виктор Исаков

Тоже об этом подумал😃

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LOGOFABRIKA

Девушки на трассах явно пригорюнюца

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sunblade

Прогресс не стоит на месте, "девушки" разные есть

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1 комментарий
Никита
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Black7

В кабине будет находится аниматор Федор-беспилотник?

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Вадим Д.

Не, ну рулевой нужен, я даже знаю кто именно!

На самом деле, для угольных карьеров самое то. Так оно безопаснее будет. Для всех.

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Василий Теркин

Оптимус Прайм

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Павел Ракчеев

Выглядит очень круто, даже не верится 🔥

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Дима Коренев

Не верится во что?..

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3 комментария
Татьяна Харитонова

Как игрушечный)

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sunblade

Такой самосвал остановит только:

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Иванов Иван
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Гоги Твардовски

Живым или мертвым ты поедешь со мной ©

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Роман Платов

Хейтеры фас

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hedgehog_builder

Бэтмобиль 🦇

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Alex Shevchenko

Бэстмосвал)

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Никита Леон

Внушает, но внушает по большей степени страх, чот перемудрили с брутальностью

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Забыл Эмейлов
Никита Леон
внушает по большей степени страх, чот перемудрили с брутальностью
Татьяна Харитонова
Как игрушечный)

эх, всем не угодишь

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A V

Надо будет сразу поставить систему Монтранс на него

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Kirill

Выглядит топ!

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Бомж

Планируется сколько сделать ?

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Black7

Столько же сколько и самолетов к концу этого года, примерно 1

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Vera Onishchenko

А технология была разработана в Университете Иннополис 🔥🔥

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Александр Кормилицын

выглядит грозно...

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Александр Якович

Бл))))). Чайник просто сделайте. Сами. Без комплектующих импортных. Очередной говномосквич с биркой.

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illusive man

Атлант расправил плечи

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Михаил

Фантастика да и только. Могут же сделать что то необычное.

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Евгений Макаров

Футуристический дизайн!

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Юрий Б.

Дело было не в бобине

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debil
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Гоги Твардовски

Del

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Caomhan Macha

Беспилотный.
Российский.
Камаз.
Блэт, я все меньше и меньше жалею, что продал машину.

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67 комментариев
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