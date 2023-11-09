«КамАЗ» опубликовал первые фотографии беспилотного «Атланта 49» Статьи редакции
Самосвал планируют использовать в угольных карьерах.
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- Первые фотографии машины на платформе появились в Telegram-канале «Еду в Татарстан». После этого изображения опубликовала и компания.
- В комментариях к посту глава пресс-службы «КамАЗа» Олег Афанасьев пояснил, что на фотографии «Атлант 49» после установки самосвальной платформы едет в научно-технический центр компании для доработки. Затем его направят в угольные карьеры в Кемерово на испытания в реальных условиях. Другие детали автопроизводитель не раскрывает.
- В июне 2023 года три беспилотных «КамАЗа» для перевозки грузов протестировали на трассе М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву. В кабине находился инженер-испытатель. В июле X5 Group запустила регулярные перевозки беспилотниками «Камаз-54901» по этой трассе.
Вообще, выглядит круто, без доли иронии
Имхо, непонятно, зачем ему "кабина". Как мне кажется, суть беспилотника в том, чтобы убрать кабину и расширить под это дело ковш.
По мне, так хрень, лучше бы вместо кабины сделали больше кузов, зачем для электроники столько места?
Ждем новый сезон дальнобойщиков екарный бабай
трансобойщики: тёмная сторона Шахты
как залезть в кабину?
а зачем вообще кабина? сделали бы просто платформу с кузовом
Внутри должен сидеть Улумбек, который выполняет функции искусственного интеллекта
По вашему в кабине только водитель и сидел?
Пластиковые заглушки поставить дешевле, чем тележку переделывать, это же считай на коленке делают, может в серийном и сделают по уму.
Сначала подумал это яндекс
Тоже об этом подумал😃
Девушки на трассах явно пригорюнюца
Прогресс не стоит на месте, "девушки" разные есть
В кабине будет находится аниматор Федор-беспилотник?
Не, ну рулевой нужен, я даже знаю кто именно!
На самом деле, для угольных карьеров самое то. Так оно безопаснее будет. Для всех.
Оптимус Прайм
Выглядит очень круто, даже не верится 🔥
Не верится во что?..
Как игрушечный)
Такой самосвал остановит только:
Живым или мертвым ты поедешь со мной ©
Хейтеры фас
Бэтмобиль 🦇
Бэстмосвал)
Внушает, но внушает по большей степени страх, чот перемудрили с брутальностью
внушает по большей степени страх, чот перемудрили с брутальностью
Татьяна Харитонова
Как игрушечный)
эх, всем не угодишь
Надо будет сразу поставить систему Монтранс на него
Выглядит топ!
Планируется сколько сделать ?
Столько же сколько и самолетов к концу этого года, примерно 1
А технология была разработана в Университете Иннополис 🔥🔥
выглядит грозно...
Бл))))). Чайник просто сделайте. Сами. Без комплектующих импортных. Очередной говномосквич с биркой.
Атлант расправил плечи
Фантастика да и только. Могут же сделать что то необычное.
Футуристический дизайн!
Дело было не в бобине
Del
Беспилотный.
Российский.
Камаз.
Блэт, я все меньше и меньше жалею, что продал машину.