Китайская авиакомпания случайно продала билеты по цене в десятки раз меньше обычной — но аннулировать их не стала Статьи редакции
Вместо этого China Southern Airlines напомнила, что у неё появятся скидки в преддверии 11 ноября — «Дня холостяка» в Китае.
- 8 ноября 2023 года китайские пользователи заметили, что авиакомпания China Southern Airlines продаёт билеты на самолёты, прилетающие в Чэнду и улетающие из города, без топливного сбора.
- Их стоимость составила от 10 до 30 юаней (от 126 до 377 рублей по курсу ЦБ на 10 ноября 2023 года).
- Это произошло из-за сбоя: он длился несколько часов, купить дешёвые билеты можно было как на сайте и в приложении авиакомпании, так и у сервисов-посредников. Например, билет из Чэнду в Пекин стоил всего 10 юаней. Обычная его цена — 400-500 юаней (от 5000 до 6200 рублей).
- Уже к вечеру того же дня сбой исправили: стоимость билетов вернулась к прежним ценам. А 9 ноября China Southern Airlines объявила: если пассажиры успели оформить и оплатить билет, аннулировать его не будут, требовать доплатить — тоже. Кроме этого, авиакомпания напомнила, что совсем скоро наступит «День холостяка» (11 ноября), к которому она предложит скидки на билеты.
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Аэрофлот здорового человека
с языка сняли.
Вот это ты сравнил. У одних потеря 5к с билета, у других 30к с билета. Даже не сомневаюсь, если бы это был рейс Пекин - Нью-Йорк, то билеты бы также аннулировали
У них же намного проще..
У нас пока только курильщика :(
Хороший пример лояльности авиакомпании. Интересно сколько в итоге полностью понесли ущерб в деньгах?
Аэрофлот терял на одном билете ~30 000р (если память не изменяет), тут получается ~6000р. Вопрос - сделали бы они так же при таких же потерях?
Аэрофлоту пофиг на лояльность когда всё идёт к тому что он останется единственной авиакомпанией как было в СССР.
Аэрофлот никогда ничего не потеряет, за все их косяки и развлекуху в Куршавеле заплатит бюджет.
Тут один самолёт, там десятки рейсов
Да вроде ничего не терял, они же на бюджетные денежки живут
Обелять (прямо или косвенно) кое-кого на буква А - ну такое себе...
аэрофлот = 1 рейс продали со сбоем. China Southern, думаю, в-из Ченду делает 3-5-10 рейсов в день (это не их основной аэропорт), а билет я так понял можно было купить на любые дни. Если бы это был Гуанчжоу-Байюнь, базовый аэропорт южно-китайских авиалиний, думаю даже они бы сказали "мама моя китайская, роди меня обратно"
если по закону положено, то какая разница, сколько они теряют? Тут выбор либо перевести все в позитивную плоскость и сделать себе рекламу, либо быть как ерофлот.
Думаю, сумма влияет на исход решений авиакомпании…
Молодцы.
Подозреваю что РФ авиакомпании просто обнулит билеты в подобной ситуации и несколько месяцев ещё деньги будет возвращать.
В статье пример аэрофлота как раз дан 🙄
Ваучерами, какие еще деньги 😅
Дружище, про Аэрофлот же написали )
Ещё и попытается возбудить уголовное дело в отношении покупателей о мошенничестве
В РФ на тебя еще в суд подадут за необоснованное обогащение
Там аннуляция и скидка вроде 30% на некст билет
просто за эту ошибку заплатил из своего кармана один из менеджеров или даже группа и все) кто то будет работать за еду целый год)
А если дороже продали, то премию?
Ничего не будет.
А спустя год будут проданы на органы.
В Аэрофлоте такого нельзя позволить, иначе откатами доберут. Компания не досчитается пары самолётов, проданных налево.
Ну вряд ли у топ менеджмента авиакомпании такие нищенские премии и зарплаты.
сменить работу не вариант?
Это другое) Понимать надо. Сейчас время потуже затянуть пояса, а не наживаться на горе бедных российских авиакомпаний.
Главное - не бухтеть. Не раскачивать. Терпим. Наверху лучше знают. Еще пара многоходовочек, и всё...
Согласен, китайские авиалинии с большей скоростью окупят эти потери
Вы не поняли просто у Аэрофлота это тоже пиар акция, но если все вернут, то забудут об этом на следующий день, а вот история с судами будет тянутся полгода, черный пиар тоже пиар🤣
Идея! В честь чёрной пятницы выпустить в полёт самолёты в чёрной окраске. И пусть летают год.
Возможно это была спланированная рекламная кампания
Это тоже вероятно, так как они "напомнили" о приближающихся скидках..
Чо там кстати по поводу коллективной жалобы? Есть какие подвижки?
Встречные иски к каждому подавшему жалобу. За попытку необоснованного обогащения.
все полетевшие просто получат пенальти в свой социальный рейтинг
Ахаххах
Институт репутации он такой
А в России его нет ахахха, поэтому и переживать не стоит...
Они вам не ЦУМ 😁
Красивый рекламный ход - настолько, что его могли реально запланировать. По бабкам фактически подарить пару сотен билетов для крупного перевозчика вряд ли сильно дорого выйдет. А хороший, годный пиар всегда нужен.
Даже в Китае более человечное отношение к гражданам. Хотя казалось бы.
Уйгуры не дадут соврать
Почему "даже в Китае"? Там, если не будешь лезть в политику, вполне прогрессивная страна. По крайне мере уж точно, в плане экономики.
Вот это очень крутой поступок, сами напутали, и сами приняли свою ошибку
Мне кажется это связано с тем, что у китайцев есть образ светлого будущего. Они понимают, что до конца века Китай обгонит США по ВВП и станет экономическим центром мира. Поэтому они могут позволить себе играть в долгую.
А у нас - "сгорел сарай, гори и хата"?
Без демократизации и либерализации экономики не обгонит и не вылезет из «ловушки среднего дохода». А тренд сейчас обратный. До сих пор от ковида не восстановились. Как бы наоборот не получилось новой линии зла и диктатуры униженных Пекин - Москва - Тегеран, по образцу начала 20го века: Токио - Берлин - Рим.
С первого раза прочитал как «день холокоста»
холокостика
Вот лохи, сказали в Аэрофлоте
Аэрофлот: «А чё, так можно было»?
Статья поднимает важный вопрос о финансовых последствиях ошибок в ценообразовании билетов.
Я готов предположить, что это контролируемый сбой с целью привлечения внимания к своей основной акции
Ты готов ватно защищать рф госкомпанию, а не предполагать.
Конечно, если бы аннулировали, то такие бы скандалы были
Зачем оно им надо
Аэрофлоту же надо
Аэрофлот, вам на заметку кейс!
Кому-то повезло с хорошей скидкой