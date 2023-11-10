Транспорт
Евгения Евсеева

Китайская авиакомпания случайно продала билеты по цене в десятки раз меньше обычной — но аннулировать их не стала Статьи редакции

Вместо этого China Southern Airlines напомнила, что у неё появятся скидки в преддверии 11 ноября — «Дня холостяка» в Китае.

  • 8 ноября 2023 года китайские пользователи заметили, что авиакомпания China Southern Airlines продаёт билеты на самолёты, прилетающие в Чэнду и улетающие из города, без топливного сбора.
  • Их стоимость составила от 10 до 30 юаней (от 126 до 377 рублей по курсу ЦБ на 10 ноября 2023 года).
  • Это произошло из-за сбоя: он длился несколько часов, купить дешёвые билеты можно было как на сайте и в приложении авиакомпании, так и у сервисов-посредников. Например, билет из Чэнду в Пекин стоил всего 10 юаней. Обычная его цена — 400-500 юаней (от 5000 до 6200 рублей).
  • Уже к вечеру того же дня сбой исправили: стоимость билетов вернулась к прежним ценам. А 9 ноября China Southern Airlines объявила: если пассажиры успели оформить и оплатить билет, аннулировать его не будут, требовать доплатить — тоже. Кроме этого, авиакомпания напомнила, что совсем скоро наступит «День холостяка» (11 ноября), к которому она предложит скидки на билеты.
Цены во время сбоя 8 ноября 2023 года. Скриншот Economic Daily
  • В октябре 2023 года по меньшей, чем обычно, цене появились билеты из Екатеринбурга в Таиланд на сайте «Аэрофлота». Но авиакомпания их аннулировала, а пассажиры подали коллективную претензию к «Аэрофлоту».

#новости

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91 комментарий
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 Невероятный Блондин

Аэрофлот здорового человека

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Евгений Лапшов

с языка сняли.

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Дмитрий

Вот это ты сравнил. У одних потеря 5к с билета, у других 30к с билета. Даже не сомневаюсь, если бы это был рейс Пекин - Нью-Йорк, то билеты бы также аннулировали

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3 комментария
Иван Серик

У них же намного проще..

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2 комментария
Edward

У нас пока только курильщика :(

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Leonid Bushuev

Хороший пример лояльности авиакомпании. Интересно сколько в итоге полностью понесли ущерб в деньгах?
Аэрофлот терял на одном билете ~30 000р (если память не изменяет), тут получается ~6000р. Вопрос - сделали бы они так же при таких же потерях?

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Хозяин

Аэрофлоту пофиг на лояльность когда всё идёт к тому что он останется единственной авиакомпанией как было в СССР.

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2 комментария
Доктор Шкутко

Аэрофлот никогда ничего не потеряет, за все их косяки и развлекуху в Куршавеле заплатит бюджет.

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2 комментария
Александр Жариков

Тут один самолёт, там десятки рейсов

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1 комментарий
Black7

Да вроде ничего не терял, они же на бюджетные денежки живут

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Сергей Леопольдович

Обелять (прямо или косвенно) кое-кого на буква А - ну такое себе...

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Евгений Лапшов

аэрофлот = 1 рейс продали со сбоем. China Southern, думаю, в-из Ченду делает 3-5-10 рейсов в день (это не их основной аэропорт), а билет я так понял можно было купить на любые дни. Если бы это был Гуанчжоу-Байюнь, базовый аэропорт южно-китайских авиалиний, думаю даже они бы сказали "мама моя китайская, роди меня обратно"

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Leo Uvarov

если по закону положено, то какая разница, сколько они теряют? Тут выбор либо перевести все в позитивную плоскость и сделать себе рекламу, либо быть как ерофлот.

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1 комментарий
Светлана Завацкая

Думаю, сумма влияет на исход решений авиакомпании…

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Вадим Д.

Молодцы.
Подозреваю что РФ авиакомпании просто обнулит билеты в подобной ситуации и несколько месяцев ещё деньги будет возвращать.

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Михаил Шапиро

В статье пример аэрофлота как раз дан 🙄

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2 комментария
Rei)Ka

Ваучерами, какие еще деньги 😅

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Даниил Голубятников

Дружище, про Аэрофлот же написали )

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1 комментарий
Александр Жариков

Ещё и попытается возбудить уголовное дело в отношении покупателей о мошенничестве

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Невкусно и грустно

В РФ на тебя еще в суд подадут за необоснованное обогащение

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Мигель Маркин

Там аннуляция и скидка вроде 30% на некст билет

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Андрей Комягин

просто за эту ошибку заплатил из своего кармана один из менеджеров или даже группа и все) кто то будет работать за еду целый год)

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Александр Жариков

А если дороже продали, то премию?
Ничего не будет.

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6 комментариев
Roman

А спустя год будут проданы на органы.

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Доктор Шкутко

В Аэрофлоте такого нельзя позволить, иначе откатами доберут. Компания не досчитается пары самолётов, проданных налево.

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Борис

Ну вряд ли у топ менеджмента авиакомпании такие нищенские премии и зарплаты.

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1 комментарий
Qwerty54321

сменить работу не вариант?

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3 комментария
Elnar I

Это другое) Понимать надо. Сейчас время потуже затянуть пояса, а не наживаться на горе бедных российских авиакомпаний.

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дед Мазай и теоретики

Главное - не бухтеть. Не раскачивать. Терпим. Наверху лучше знают. Еще пара многоходовочек, и всё...

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3 комментария
Эдуард Самойлов

Согласен, китайские авиалинии с большей скоростью окупят эти потери

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Александр Кучеряев

Вы не поняли просто у Аэрофлота это тоже пиар акция, но если все вернут, то забудут об этом на следующий день, а вот история с судами будет тянутся полгода, черный пиар тоже пиар🤣

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Roman

Идея! В честь чёрной пятницы выпустить в полёт самолёты в чёрной окраске. И пусть летают год.

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1 комментарий
Артур Иванов

Возможно это была спланированная рекламная кампания

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Эдуард Самойлов

Это тоже вероятно, так как они "напомнили" о приближающихся скидках..

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Слегка Придурковатый

Чо там кстати по поводу коллективной жалобы? Есть какие подвижки?

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Roman

Встречные иски к каждому подавшему жалобу. За попытку необоснованного обогащения.

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1 комментарий
Хозяин

все полетевшие просто получат пенальти в свой социальный рейтинг

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Даниил Голубятников

Ахаххах

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Сергей И

Институт репутации он такой

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Эдуард Самойлов

А в России его нет ахахха, поэтому и переживать не стоит...

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1 комментарий
Alex Shevchenko

Они вам не ЦУМ 😁

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Caomhan Macha
если пассажиры успели оформить и оплатить билет, аннулировать его не будут, требовать доплатить — тоже

Красивый рекламный ход - настолько, что его могли реально запланировать. По бабкам фактически подарить пару сотен билетов для крупного перевозчика вряд ли сильно дорого выйдет. А хороший, годный пиар всегда нужен.

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дед Мазай и теоретики

Даже в Китае более человечное отношение к гражданам. Хотя казалось бы.

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Piu-piu

Уйгуры не дадут соврать

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Леонид Бережной

Почему "даже в Китае"? Там, если не будешь лезть в политику, вполне прогрессивная страна. По крайне мере уж точно, в плане экономики.

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Вася Никитин

Вот это очень крутой поступок, сами напутали, и сами приняли свою ошибку

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Валентин Бубенец

Мне кажется это связано с тем, что у китайцев есть образ светлого будущего. Они понимают, что до конца века Китай обгонит США по ВВП и станет экономическим центром мира. Поэтому они могут позволить себе играть в долгую.

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дед Мазай и теоретики

А у нас - "сгорел сарай, гори и хата"?

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Piu-piu

Без демократизации и либерализации экономики не обгонит и не вылезет из «ловушки среднего дохода». А тренд сейчас обратный. До сих пор от ковида не восстановились. Как бы наоборот не получилось новой линии зла и диктатуры униженных Пекин - Москва - Тегеран, по образцу начала 20го века: Токио - Берлин - Рим.

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Олежка

С первого раза прочитал как «день холокоста»

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Хозяин

холокостика

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1 комментарий
Мурад Муртазалиев

Вот лохи, сказали в Аэрофлоте

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Alexey V

Аэрофлот: «А чё, так можно было»?

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Найш Кудесник

Статья поднимает важный вопрос о финансовых последствиях ошибок в ценообразовании билетов.

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Дмитрий

Я готов предположить, что это контролируемый сбой с целью привлечения внимания к своей основной акции

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Похер

Ты готов ватно защищать рф госкомпанию, а не предполагать.

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Николай Борисов

Конечно, если бы аннулировали, то такие бы скандалы были
Зачем оно им надо

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Похер

Аэрофлоту же надо

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Пена Литрова

Аэрофлот, вам на заметку кейс!

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Бугаева Анна

Кому-то повезло с хорошей скидкой

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88 комментариев
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