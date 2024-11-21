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Полина Лааксо
Путешествия

«Яндекс Путешествия» добавили отложенную оплату билетов на поезда дальнего следования

Услуга стоит от 99 рублей.

  • Забронировать место можно, если до отправления остаётся не более 90 дней, сообщили в сервисе. Ограничений по количеству билетов или типам вагонов нет.
  • Цену на билет заморозят на всё время бронирования и именно эту сумму автоматически спишут за несколько дней до поездки. Дату укажут при оформлении и в личном кабинете.
  • Отказаться от бронирования можно полностью или частично — например, если один человек из компании не сможет поехать.
«Яндекс Путешествия» добавили отложенную оплату билетов на поезда дальнего следования
  • В ноябре 2024 года «Яндекс Путешествия» поделились итогами «высокого сезона» — периода, на который приходится 75% всех отпусков и бронирований отелей за год на территории России. Больше половины поездок пришлось на Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург.

#новости #яндекспутешествия

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1 комментарий
Sergey Zhukov

Слишком много Яндекса

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