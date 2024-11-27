Депутаты Санкт-Петербурга приняли законопроект о введении туристического налога с 1 января 2025 года

Его введут вместо курортного сбора и будут брать с компаний и предпринимателей, оказывающих услуги по размещению туристов. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о туристическом налоге, передаёт ТАСС.Налоговые ставки будут следующие: 1% в 2025 году, 1% с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря 2026 года и 2% с 1 апреля по 30 сентября 2026-го, 1,5% и 3% в те же периоды 2027 года соответственно.Если сумма налога по ставкам окажется меньше суммы минимального налога (100 рублей за сутки проживания), налог будут считать в размере минимального.Налог не будут взимать, если постояльцы относятся к определённым категориям: жители Санкт-Петербурга, малоимущие, медицинские туристы и другие. Власти рассчитывают получить в местный бюджет от уплаты туристического налога в 2025 году около 1 млрд рублей.Источник: Travel blog / PexelsТуристический налог заменит курортный сбор, который взимали в качестве эксперимента в нескольких российских регионах, в том числе в Санкт-Петербурге. По словам вице-губернатора Алексея Корабельникова, за полгода действия — с 1 апреля по 14 октября 2024 года — курортный сбор принёс в бюджет 561 млн рублей.Закон о введении налога с 2025 года Госдума приняла летом 2024-го. Вводить ли налог и в каком размере, местные власти будут решать самостоятельно. Туристический налог уже утвердили, в частности, в Сочи и Ростове-на-Дону.#новости #санктпетербург
Беглову, одному из самых альтернативно одарённых губернаторов в стране, не помешало бы ещё ввести солевой налог. Там явно в год получится намного больше 1 млрд рублей.
Вот ещё что придумал, губернатор не должен платить такой налог
Могут же когда захотят! Твердо и четко, хоть что то заработает в срок!
Лужа моё почтение
Это река правда
Тема не раскрыта. Почему только туристическая сфера? Почему бы не брать налог с продавцов шаурмы (1%) и шавермы (2%), почему велосипедисты должны бесплатно ездить по велодорожкам? Почему прогулка по Невскому должны быть бесплатной? Наконец - не пора ли заглянуть в карман любителям лыжных прогулок...?
Почему с московитской шаурмы налог меньше, я не понял