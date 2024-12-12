Кипр ужесточил визовые требования для россиян

Документов для национальной визы просят больше, а рассматривают их дольше.Заявление нужно подавать не позднее чем за 15 календарных дней до поездки, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на туроператора Space Travel и документ консульства. Если потребуется тщательная проверка — срок обработки может занять до 45 дней. Раньше заявки рассматривали за четыре дня.К пакету документов придётся прикладывать выписку из Фонда пенсионного и социального страхования с данными о трудовой деятельности за последние десять лет — с цифровой подписью. Заказать выписку можно на сайте ведомства.Данные о зарплате должны быть за последние полгода. Ранее достаточно было указать в справке от работодателя месячную зарплату. А в спонсорском письме теперь просят прописывать пункт назначения, длительность визита и перечень расходов, которые обязуется покрывать спонсор.АТОР также пишет, что консульству нужны выписки с банковских счетов «со всеми операциями за последние три месяца». В ещё не обновленной инструкции Tutu говорилось, что в выписке должно быть «движение средств за последний квартал».По словам Space Travel, обновлённые требования повторяют шенгенские, хотя виза национальная. В этом случае «выгоднее» оформить шенген.Источник фото: Outlook Travel#новости #кипр #визы
Эти бегунки уже не россияне, Кипр молорик
Только выиграли!💪🏻🇳🇱🇳🇱🇳🇱
Скорее всего Кипр вынужден приводить требования к получению национальной визы к шенгенским иначе его никогда не включат в шенген. Ничего личного.
Яндекс Сплит и магазин Citilink.ru обманывают покупателей! ОСТОРОЖНО!
https://vc.ru/u/3797162-misha-boss/1695983-yandeks-split-i-magazin-citilinkru-obmanyvayut-pokupatelei-ostorozhno
Пингвина со спасибо не хватает.
Всегда можно выбрать или благосвященный шенген когда-нибудь потом, или денюжки российских туристов и релокантов здесь и сейчас.