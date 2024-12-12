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Полина Лааксо
Путешествия

Кипр ужесточил визовые требования для россиян

Документов для национальной визы просят больше, а рассматривают их дольше.

  • Заявление нужно подавать не позднее чем за 15 календарных дней до поездки, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на туроператора Space Travel и документ консульства. Если потребуется тщательная проверка — срок обработки может занять до 45 дней. Раньше заявки рассматривали за четыре дня.
  • К пакету документов придётся прикладывать выписку из Фонда пенсионного и социального страхования с данными о трудовой деятельности за последние десять лет — с цифровой подписью. Заказать выписку можно на сайте ведомства.
  • Данные о зарплате должны быть за последние полгода. Ранее достаточно было указать в справке от работодателя месячную зарплату. А в спонсорском письме теперь просят прописывать пункт назначения, длительность визита и перечень расходов, которые обязуется покрывать спонсор.
  • АТОР также пишет, что консульству нужны выписки с банковских счетов «со всеми операциями за последние три месяца». В ещё не обновленной инструкции Tutu говорилось, что в выписке должно быть «движение средств за последний квартал».
  • По словам Space Travel, обновлённые требования повторяют шенгенские, хотя виза национальная. В этом случае «выгоднее» оформить шенген.
Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.outlooktravelmag.com%2Ftravel-guides%2F116-cyprus&postId=1704773" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Outlook Travel</a>
Источник фото: Outlook Travel

#новости #кипр #визы

55
33
32 комментария
Илья

Эти бегунки уже не россияне, Кипр молорик

7
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Alexey
9
1
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Джейкоб Петрович

Только выиграли!💪🏻🇳🇱🇳🇱🇳🇱

6
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Zloy Sniper

Скорее всего Кипр вынужден приводить требования к получению национальной визы к шенгенским иначе его никогда не включат в шенген. Ничего личного.

4
1
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Misha Boss

Яндекс Сплит и магазин Citilink.ru обманывают покупателей! ОСТОРОЖНО!
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Анна Полякова

Пингвина со спасибо не хватает.

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PODNEVOLNYI

Всегда можно выбрать или благосвященный шенген когда-нибудь потом, или денюжки российских туристов и релокантов здесь и сейчас.

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