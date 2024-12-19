Беларусь введёт электронные визы для иностранцев

В списке 67 стран, среди них — Германия, США, Великобритания, Япония, Франция, Канада, Испания.Белорусское правительство внесло корректировки в визовые правила республики. Постановление Совмина №953 опубликовали 19 декабря 2024 года на Национальном правовом интернет-портале.Чтобы получить визу, иностранцам нужно подать заявку в личном кабинете Единого портала электронных услуг. Запись о разрешение въезда в Беларусь будет храниться в автоматизированной системе «Консул».Оформление визы — платное, стоимость не указывается. Рассмотрение заявки займет до семи дней. Срочная выдача документа не предусмотрена.Электронные визы будут однократными и индивидуальными, их будут выдавать на 30 дней. Среди целей — деловая поездка, участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях и стажировках, частные дела, туризм.Пункт постановления об электронной визе заработает через три месяца после официального опубликования, ориентировочно в марте 2025 года.Источник: «Беларусь 24»В 2023 году в России заработала система выдачи электронных виз иностранцам. На старте их могли получить граждане 55 стран, в декабре 2024-го добавили ещё 11.#новости #беларусь
круто
Коротко и ясно
Туда же всё равно никто не ездит 😁
Ты ебнутый
Городок в западно-американской степи. Салун. За столом сидят два ковбоя, местный и приезжий, и пьют виски. Вдруг по улице кто-то проносится на огромной скорости, паля во все стороны из револьверов. В салуне никто и ухом не ведёт. Приезжий местному:
— Билли?
— Да, Гарри?
— Что это было, Билли?
— Это был Неуловимый Джо, Гарри.
— А почему его зовут Неуловимым Джо, Билли?
— Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
— А почему его никто ещё не поймал, Билли?
— Потому что он на%уй никому не нужен, Гарри.
Чел ты там просто не был и не пробовал их кухню
Ага, конечно, верим)