Минфин Таиланда рассказал о планах разрешить туристам на Пхукете оплачивать товары и услуги криптовалютами

Пилотный проект запустят в 2025 году. Принимать для этого новые законы или вносить поправки в текущие не потребуется, передаёт The Nation со ссылкой на выступление министра финансов и заместителя премьер-министра Таиланда Пичаи Чунхаваджиры.Идея возникла на фоне растущей популярности криптовалют среди иностранных туристов и их подорожании. Сказаться на «бизнес-возможностях» государства эксперимент не должен.Одна из задач — предоставить иностранцам альтернативный способ оплаты. В качестве примера министр привёл покупку недвижимости российским или украинским туристом: проще заплатить криптовалютой, чем конвертировать имеющиеся деньги в условные «50 млн батов».Из валют Чунхаваджира упомянул только биткоин. Будут ли принимать другие — неизвестно. Механизм он описал так: по приезде в Таиланд турист «регистрирует» крипту на «местной платформе», проходя верификацию, и получает возможность расплачиваться ею. Продавцы «не будут знать, что за деньги получают, но те поступят в приложение и будут доступны для обмена на баты через клиринговые палаты», пишет Bangkok Post.Источник фото: Phuket Sail ToursЧасть местного малого бизнеса уже принимает криптовалюту по собственной инициативе. В деревне одного из районов Каласина платежи в биткоинах поддерживают свыше 80 предпринимателей.#новости #таиланд
Если не путаю ничего, то "покупка" недвиги в Таиланде это попросту обман.
Правильнее - аренда( один из ее видов).
Хочешь свое - жена тайка)
я тебя может удивлю но покупка недвиги абсолютно везде обман. просто в Тае обман нагляднее и наглее.
Это ушлые местные агентства лапшу вешают.
На самом деле, есть разные типы владения, как и в Англии.
ну за фантики и покупка соответствующая)
Нет, путаете.
У меня знакомый купил квартиру в Паттайе и вроде доволен. Но он долго изучал вопрос и работал с проверенным агентством.