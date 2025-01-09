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Полина Лааксо
Путешествия

Минфин Таиланда рассказал о планах разрешить туристам на Пхукете оплачивать товары и услуги криптовалютами

Пилотный проект запустят в 2025 году.

  • Принимать для этого новые законы или вносить поправки в текущие не потребуется, передаёт The Nation со ссылкой на выступление министра финансов и заместителя премьер-министра Таиланда Пичаи Чунхаваджиры.
  • Идея возникла на фоне растущей популярности криптовалют среди иностранных туристов и их подорожании. Сказаться на «бизнес-возможностях» государства эксперимент не должен.
  • Одна из задач — предоставить иностранцам альтернативный способ оплаты. В качестве примера министр привёл покупку недвижимости российским или украинским туристом: проще заплатить криптовалютой, чем конвертировать имеющиеся деньги в условные «50 млн батов».
  • Из валют Чунхаваджира упомянул только биткоин. Будут ли принимать другие — неизвестно. Механизм он описал так: по приезде в Таиланд турист «регистрирует» крипту на «местной платформе», проходя верификацию, и получает возможность расплачиваться ею. Продавцы «не будут знать, что за деньги получают, но те поступят в приложение и будут доступны для обмена на баты через клиринговые палаты», пишет Bangkok Post.
Источник фото: Phuket Sail Tours
Источник фото: Phuket Sail Tours
  • Часть местного малого бизнеса уже принимает криптовалюту по собственной инициативе. В деревне одного из районов Каласина платежи в биткоинах поддерживают свыше 80 предпринимателей.

#новости #таиланд

22
68 комментариев
Влад Шушкевич

Если не путаю ничего, то "покупка" недвиги в Таиланде это попросту обман.

6
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Nix Green

Правильнее - аренда( один из ее видов).
Хочешь свое - жена тайка)

1
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Артур Маслов

я тебя может удивлю но покупка недвиги абсолютно везде обман. просто в Тае обман нагляднее и наглее.

1
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Magistr Architecture

Это ушлые местные агентства лапшу вешают.
На самом деле, есть разные типы владения, как и в Англии.

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Alex Melnikoff

ну за фантики и покупка соответствующая)

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Roman Hmelevsky

Нет, путаете.

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Марьян Санду

У меня знакомый купил квартиру в Паттайе и вроде доволен. Но он долго изучал вопрос и работал с проверенным агентством.

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