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Таня Боброва
Путешествия

РЖД начнут блокировать пользователей, которые покупают билеты для перепродажи

Например, при «многократных» бронированиях мест без последующей оплаты или оформлении «сотен» пассажиров в течение календарного года.

  • РЖД и «Лаборатория Касперского» запустят сервис для выявления и автоматической блокировки пользователей, которые покупают билеты на сайте и в приложении для перепродажи или выполнения «посреднических услуг». Об этом рассказал замглавы компании Иван Колесников.
  • Например, перевозчик будет блокировать за «многократные» бронирования мест без последующей оплаты билета, за оформление «сотен» электронных билетов в год на поездки длительностью более четырёх часов или «сотен» различных пассажиров в течение календарного года.
  • Также под блокировку можно попасть за массовые возвраты купленных электронных билетов или подключение к одной учётной записи одновременно более семи устройств.
  • РЖД отметили, что уже заблокировали почти 2000 «явных нарушителей оферты» после анализа покупок за 2024 год. Также компания блокирует ботов для скупки билетов и ввела «случайный тайм-аут на возврат проездных документов в систему продажи».
  • Летом 2024 года РЖД запустили «Лист ожидания» для поездов дальнего следования с распроданными билетами. В компании отметили, что благодаря сервису перекупщики не могут сдать билеты под конкретного покупателя, поскольку в очереди уже есть другие пассажиры.
Источник: «Телеграмма РЖД»
Источник: «Телеграмма РЖД»

#новости #ржд

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