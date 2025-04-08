РЖД начнут блокировать пользователей, которые покупают билеты для перепродажи

Например, при «многократных» бронированиях мест без последующей оплаты или оформлении «сотен» пассажиров в течение календарного года.РЖД и «Лаборатория Касперского» запустят сервис для выявления и автоматической блокировки пользователей, которые покупают билеты на сайте и в приложении для перепродажи или выполнения «посреднических услуг». Об этом рассказал замглавы компании Иван Колесников.Например, перевозчик будет блокировать за «многократные» бронирования мест без последующей оплаты билета, за оформление «сотен» электронных билетов в год на поездки длительностью более четырёх часов или «сотен» различных пассажиров в течение календарного года.Также под блокировку можно попасть за массовые возвраты купленных электронных билетов или подключение к одной учётной записи одновременно более семи устройств.РЖД отметили, что уже заблокировали почти 2000 «явных нарушителей оферты» после анализа покупок за 2024 год. Также компания блокирует ботов для скупки билетов и ввела «случайный тайм-аут на возврат проездных документов в систему продажи».Летом 2024 года РЖД запустили «Лист ожидания» для поездов дальнего следования с распроданными билетами. В компании отметили, что благодаря сервису перекупщики не могут сдать билеты под конкретного покупателя, поскольку в очереди уже есть другие пассажиры.Источник: «Телеграмма РЖД»#новости #ржд