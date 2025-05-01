В Абхазии официально открыли аэропорт Сухума — он принял первый за 30 лет регулярный рейс из Москвы

Рейс из московского Внуково выполнила авиакомпания «ЮВТ Аэро».Самолёт, выполняющий первый с 1993 года регулярный рейс между Россией и Абхазией, приземлился в международном аэропорту Сухум имени В. Г. Ардзинбы вечером 1 мая 2025 года, пишет ТАСС.На 19:30 мск запланирован обратный рейс из Сухума в Москву.Источник: Telegram-канал «Сухум в эфире»Первый тестовый рейс из Москвы аэропорт Сухума принял в начале февраля 2025 года.Кроме «ЮВТ Аэро» полёты планирует «Икар» по маршруту Нижний Новгород — Сухум, сообщали в Минтрансе. Допуск к полётам в Абхазию также получили авиакомпании iFly и Nordstar.Международный аэропорт Сухум — единственный гражданский аэропорт в Абхазии, говорится на его сайте. Он состоит из двух здани��, построенных в 1960-е и 1980-е. Соглашение о реконструкции аэропорта в Сухуме Россия и Абхазия заключили в июне 2023 года.Также с 1 мая 2025 года ежедневно начали ходить электрички по маршруту Имеретинский курорт — Сухум. В июне 2023 года РЖД запустили «Ласточки» между Сочи и Гагрой.#новости #абхазия