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Таня Боброва
Путешествия

Росавиация выдала Nordwind допуск на рейсы из Москвы в Пхеньян

В июне 2025 года о возобновлении прямого железнодорожного сообщения по этому маршруту сообщили РЖД.

  • На приказ Росавиации обратило внимание ТАСС. Ведомство разрешило Nordwind выполнять рейсы между Москвой и Пхеньяном с частотой до двух раз в неделю.
  • Российский союз туриндустрии пишет, что рейсы планируют по четвергам и воскресеньям.
  • В начале июля 2025 года прямые рейсы Nordwind по маршруту Москва — Пхеньян появились в расписании московского аэропорта Шереметьево. Telegram-канал «Ну чё, народ, погнали» указывал, что в открытой продаже билетов не будет: въезжать в КНДР можно только в составе туристических групп.
  • В июне 2025 года РЖД объявили о возобновлении прямого железнодорожного сообщения по маршрутам Пхеньян — Москва и Пхеньян — Хабаровск. Тогда же в Москву впервые за пять лет прибыл пассажирский вагон из Пхеньяна — правда, только с проводниками.

#новости

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