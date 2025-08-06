Сухумский морской порт принял первый тестовый рейс из Сочи

Время в пути составило около 2,5 часа, уточнил Минтранс России.Судно на подводных крыльях «Комета» прибыло из Морского вокзала Сочи в морской порт Сухума, Абхазия, вечером 6 августа 2025 года, пишет ТАСС.Вместимости судна — 120 пассажиров. Загрузка тестового рейса составила почти 95%, пишет «РИА Новости» со ссылкой на директора Азово-Черноморского бассейнового филиала «Росморпорта» Анну Фоменко. Но Telegram-канал «Сухум в эфире» пишет, что «Комета» доставила только 30 пассажиров.Фоменко добавила, что билеты на «Комету» не продавались. Расписания регулярного сообщения между курортами тоже ещё нет.Сейчас «Кометы» в Краснодарском крае в сезон навигации регулярно курсируют между Новороссийском, Сочи и Геленджиком, уточняет «РИА Новости».Источник: Минтранс В мае 2025 года в Абхазии официально открыли аэропорт Сухума — он принял первый за 30 лет регулярный рейс из Москвы.Весной же в РЖД сообщали, что открыли продажи билетов на электрички по маршруту Имеретинский курорт — Сухум. Время в пути — около 3,5 часа.#новости