«Комета» выполнила первый регулярный морской рейс из Сочи в Сухум

Навигация по маршруту продлится до 1 октября 2025 года.Первый регулярный морской рейс на судне на подводных крыльях «Комета» отправился из Сочи в Сухум, Абхазия, утром 30 августа 2025 года, передаёт «РИА Новости». Судно прибыло в 12:50 мск, добавляет ТАСС.Вместимость судна — 120 мест. Билеты купили 93 человека, но отправился в рейс 81 пассажир. Стоимость билета в одну сторону — 1000-1500 рублей, из Сочи и обратно — 2000–2500 рублей, уточняет «РИА Новости».Рейсы будут выполнять еженедельно, скорее всего, по пятницам, сообщил агентству представитель судовладельца Павел Марухин. Первый тестовый рейс из Сочи в Сухум на «Комете» выполнили в начале августа 2025 года.Тестовый рейс. Источник: Минтранс В мае 2025 года в Абхазии официально открыли аэропорт Сухума — он принял первый за 30 лет регулярный рейс из Москвы. Весной же в РЖД сообщали, что открыли продажи билетов на электрички по маршруту Имеретинский курорт — Сухум. Время в пути — около 3,5 часа.#новости