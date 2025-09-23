Посольство России в Китае посоветовало туристам отложить поездки в некоторые районы КНР из-за тайфуна «Рагаса»

24-25 сентября 2025 года он может ударить по провинциям Хайнань, Гуандун и Юньнань, Гуанси-Чжуанскому району и по специальным административным районам — Гонконгу и Макао.Источник фото: Nomadic SamuelВ посольстве напомнили, что последствия «одного из самых мощных» тайфунов за сезон могут привести к приостановке транспортного сообщения.В ряде городов провинции Гуандун, например, временно не будет ходить общественный транспорт, включая поезда. В аэропорту Гонконга массово отменят авиарейсы. В части районов проводят эвакуацию.Тем, кто находится в указанных регионах, посоветовали заранее закупить продовольствие и подготовить зарядные устройства, не выходить на улицу во время шторма и на всякий случай выяснить, где располагаются пункты временного укрытия.Источник фото: Getty ImagesПустые полки в супермаркете в Гонконге. Источник фото: Getty ImagesСупертайфун «Рагаса» уже обрушился на Филиппины, откуда эвакуировали свыше 10 тысяч жителей. Сотни авиарейсов отменены.Филиппины. Источник фото: Getty Images#новости