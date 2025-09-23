Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Путешествия
Личный опыт
Деньги
AI
Крипто
Инвестиции
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Путешествия

Посольство России в Китае посоветовало туристам отложить поездки в некоторые районы КНР из-за тайфуна «Рагаса»

24-25 сентября 2025 года он может ударить по провинциям Хайнань, Гуандун и Юньнань, Гуанси-Чжуанскому району и по специальным административным районам — Гонконгу и Макао.

Источник фото: Nomadic Samuel
Источник фото: Nomadic Samuel
  • В посольстве напомнили, что последствия «одного из самых мощных» тайфунов за сезон могут привести к приостановке транспортного сообщения.
  • В ряде городов провинции Гуандун, например, временно не будет ходить общественный транспорт, включая поезда. В аэропорту Гонконга массово отменят авиарейсы. В части районов проводят эвакуацию.
  • Тем, кто находится в указанных регионах, посоветовали заранее закупить продовольствие и подготовить зарядные устройства, не выходить на улицу во время шторма и на всякий случай выяснить, где располагаются пункты временного укрытия.
Источник фото: Getty Images
Источник фото: Getty Images
Пустые полки в супермаркете в Гонконге. Источник фото: Getty Images
Пустые полки в супермаркете в Гонконге. Источник фото: Getty Images
  • Супертайфун «Рагаса» уже обрушился на Филиппины, откуда эвакуировали свыше 10 тысяч жителей. Сотни авиарейсов отменены.
Филиппины. Источник фото: Getty Images
Филиппины. Источник фото: Getty Images

#новости

1
1
11 комментариев