Чехия закрыла все визовые центры в России

Они принимали заявления до 29 сентября 2025 года.Об этом говорится в сообщении на сайте визового центра Чехии в России. Теперь для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз следует обращаться напрямую в консульский отдел посольства страны в Москве.В региональных центрах подать заявление можно было до 26 сентября 2025 года, в Москве — до 29 сентября. 30 сентября 2025 года правительство Чехии запретило въезд в страну обладателям российских дипломатических и служебных паспортов, у которых нет аккредитации.В 2022 году чешское правительство ввело запрет на выдачу виз и ВНЖ гражданам России и Беларуси — за исключением случаев, когда заявления подают родственники граждан Чехии и других стран ЕС, или поездок, осуществляемых «в интересах Чехии». В феврале 2024-го запрет сделали бессрочным.В феврале 2025 года Чехия ужесточила процедуру получения гражданства для россиян — из-за этого в «подвешенном» состоянии оказались «сотни» человек, которые подали заявки до изменений, отмечали СМИ.#новости #чехия