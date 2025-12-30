Эксперимент с посадкой на рейс по биометрии запланировали провести в России в 2026-2027 годах — в Пулково и Шереметьево

На внутренних рейсах.Источник: Пулково О том, что соответствующий проект постановления правительства находится на общественном обсуждении, пишет РБК. Согласно документу, в рамках эксперимента можно будет зарегистрироваться на рейс, пройти паспортный контроль и сесть на борт без предъявления паспорта.Сроки эксперимента — с 1 июня 2026 года до 1 декабря 2027 года. Места — петербургский аэропорт Пулково и московский Шереметьево. Воспользоваться услугой смогут как россияне, так и иностранцы и лица без гражданства.В документе отмечается, что использование Единой биометрической системы добровольное и не освобождает пассажира от обязанности предъявления паспорта по требованию сотрудников аэропорта.Сервис в рамках эксперимента будет доступен пассажирам внутренних рейсов, уточняет «Интерфакс». В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что по результатам решат, масштабировать ли решение на другие аэропорты.Летом 2025 года Пулково начал тестировать посадку на рейс по биометрии с помощью сервиса «Мигом» — технические испытания были запланированы до конца года. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажирам нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе, а на месте — отсканировать QR-код и посмотреть в камеру терминала.РЖД планируют запустить тесты посадки пассажиров по биометрии в начале 2026 года — сначала на поездах в Иваново и, возможно, Нижний Новгород,.#новости