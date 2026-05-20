Данила Бычков
Путешествия

Китай продлит безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года

Страна входит в тройку самых популярных направлений среди граждан России.

Источник: Bloomberg
  • Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на МИД КНР. Власти Китая решили продлить безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года «для дальнейшего упрощения обменов людьми между Китаем и Россией», заявил представитель ведомства Го Цзякунь.
  • Он добавил, что граждане России могут въезжать в КНР по загранпаспортам на срок не более 30 дней для деловых поездок, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей и транзита.
  • В сентябре 2025 года в Китае вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян, действующий до 14 сентября 2026 года. В декабре 2025-го прездиент России Владимир Путин также подписал указ о безвизовом въезде для граждан Китая.
  • В первом квартале 2026 года россияне совершили около 396 тысяч туристических поездок в КНР — на 62,4% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Страна занимает третье место по популярности у российских туристов — после Египта и Турции. Всего за время действия безвизового режима Китай посетили больше 2 млн граждан России.

#новости #китай

