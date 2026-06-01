Сервис «Мигом» для посадки на рейсы программы «Аэрофлот Шаттл» по биометрии начал работать в Пулково и Шереметьево

Сдать биометрию можно в залах регистрации аэропортов. Источник: Деловой Петербург1 июня 2026 года первые пассажиры воспользовались сервисом биометрической посадки, чтобы вылететь из Пулково в Шереметьево, пишет ТАСС.Система действует на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Санкт-Петербургом и Москвой. Пассажиры могут сдать биометрические данные в залах регистрации или заранее в отделениях ВТБ. После этого нужно разрешить использование биометрии в личном кабинете на сайте «Аэрофлота» и привязать её к билету.Процедура занимает около десяти минут, отметили в Пулково. При этом использование сервиса остаётся добровольным. Тестировать посадку на рейс по биометрии Пулково начал летом 2025 года.В апреле 2026 года сервис «Мигом» также начал работать в пилотном режиме для посадки на поезд. Он доступен на начальных станциях трёх маршрутов: Москва — Кострома, Москва — Иваново и Москва — Нижний Новгород.