Данила Бычков
Путешествия

Сервис «Мигом» для посадки на рейсы программы «Аэрофлот Шаттл» по биометрии начал работать в Пулково и Шереметьево

Сдать биометрию можно в залах регистрации аэропортов.

Источник: Деловой Петербург
  • 1 июня 2026 года первые пассажиры воспользовались сервисом биометрической посадки, чтобы вылететь из Пулково в Шереметьево, пишет ТАСС.
  • Система действует на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Санкт-Петербургом и Москвой. Пассажиры могут сдать биометрические данные в залах регистрации или заранее в отделениях ВТБ. После этого нужно разрешить использование биометрии в личном кабинете на сайте «Аэрофлота» и привязать её к билету.
  • Процедура занимает около десяти минут, отметили в Пулково. При этом использование сервиса остаётся добровольным. Тестировать посадку на рейс по биометрии Пулково начал летом 2025 года.
  • В апреле 2026 года сервис «Мигом» также начал работать в пилотном режиме для посадки на поезд. Он доступен на начальных станциях трёх маршрутов: Москва — Кострома, Москва — Иваново и Москва — Нижний Новгород.

