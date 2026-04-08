Данила Бычков
Транспорт

Сервис посадки на поезд по биометрии «Мигом» начал работать в пилотном режиме

Пока он будет доступен только на трёх маршрутах.

Источник: РБК
  • Личность пассажира будет подтверждать проводник при посадке на поезд с помощью специального устройства, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявление вице-премьера Дмитрия Григоренко.
  • При этом пассажиры смогут выбрать, как удостоверить личность — с помощью биометрии или по паспорту. Во время пилота нужно иметь при себе удостоверяющий личность документ, данные которого вводили при покупке билета.
  • Для использования сервиса пассажиру необходимо заранее зарегистрировать биометрию — сделать это можно в уполномоченном банке или с помощью выездной регистрации. После этого требуется предоставить согласие на обработку персональных данных.
  • Пока «Мигом» доступен на начальных станциях трёх маршрутов: Москва — Кострома, Москва — Иваново и Москва — Нижний Новгород.

#новости #ржд

