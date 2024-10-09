Лауреат Нобелевской премии Хинтон похвалил Илью Суцкевера за увольнение главы OpenAI в 2023 году

Хоть того и вернули к работе через несколько дней после решения.Получив премию за вклад в развитие машинного обучения и нейросетей, Джеффри Хинтон, которого называют «крёстным отцом ИИ», заявил на пресс-конференции: «Мне очень везло со студентами. Многие были гораздо умнее меня и теперь добиваются больших высот. Особенно я горжусь тем, что один из них уволил Сэма Альтмана».Insider и TechCrunch пишут, что речь о сооснователе OpenAI Илье Суцкевере. Хинтон был его научным руководителем. По данным источников СМИ, именно Суцкевер сыграл одну из ключевых ролей в кратковременном «свержении» Альтмана.Первоначальная цель OpenAI — разработать универсальный ИИ (AGI) и гарантировать его безопасность. Но со временем стало ясно, что больше безопасности Сэма Альтмана волнует прибыль — и это прискорбно. Джеффри ХинтонСооснователь OpenAI Илон Маск тоже критиковал компанию — якобы та начала исходить из корыстных расчётов, пренебрегая вопросами безопасности, и «фактически стала "дочкой"» своего инвестора, Microsoft.Хинтон. Источник фото: WiredСовет директоров OpenAI рассказал об увольнении Альтмана 18 ноября 2023 года. Сначала на его место назначили техдиректора Миру Мурати (объявила об уходе из компании в 2024 году), а после инвесторских требований вернуть Сэма заменили её на Эмметта Шира, сооснователя Twitch.Причиной увольнения назвали «недостаточную откровенность» Альтмана, но ни Шир, ни глава Microsoft Сатья Наделла так и не поняли, что конкретно вынудило совет пойти на меру. Вслед за Альтманом OpenAI покинули сооснователь Грэг Брокман и трое старших исследователей. После этого около 700 работников из примерно 770 подписали письмо с требованием вернуть их в компанию и распустить совет.Суцкевер, входивший в совет, раскаялся: «Я глубоко сожалею о причастности к действиям совета. Я никогда не хотел навредить OpenAI. Мне дорого то, что мы построили, и потому я сделаю всё, чтобы воссоединить компанию». 22 ноября OpenAI объявила, что Альтман и Брокман вернутся. Совет пересобрали.В мае 2024 года Суцкевер объявил об уходе из OpenAI, а в июне соосновал Safe Superintelligence для разработки «безопасного суперинтеллекта», которая в сентябре привлекла $1 млрд от NFDG, a16z, Sequoia, DST Global и SV Angel, хотя ещё ничего не выпустила.Полина ЛааксоКарьера29 мая«Мы узнали о выходе ChatGPT из Twitter»: бывший член правления OpenAI рассказала, почему пытались уволить Сэма Альтмана Говорят, он нередко врал и мог преследовать корыстные цели.#новости #openai
Похоже, Суцкевер был прав. Сэм Альтман — безумный нерд, который уничтожит кожаных
Ага, и поэтому 700 кожаных пошли за ним
Хинтон похвалил Суцкевера за то, что тот уволил Альтмана? Да уж, мир науки становится все более захватывающим, чем любой сериал про политические интриги)))