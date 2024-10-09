Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Сервисы
Путешествия
Маркетинг
Крипто
Мнения
Маркетплейсы
Личный опыт
Карьера
Находки
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
AI

Лауреат Нобелевской премии Хинтон похвалил Илью Суцкевера за увольнение главы OpenAI в 2023 году

Хоть того и вернули к работе через несколько дней после решения.

  • Получив премию за вклад в развитие машинного обучения и нейросетей, Джеффри Хинтон, которого называют «крёстным отцом ИИ», заявил на пресс-конференции: «Мне очень везло со студентами. Многие были гораздо умнее меня и теперь добиваются больших высот. Особенно я горжусь тем, что один из них уволил Сэма Альтмана».
  • Insider и TechCrunch пишут, что речь о сооснователе OpenAI Илье Суцкевере. Хинтон был его научным руководителем. По данным источников СМИ, именно Суцкевер сыграл одну из ключевых ролей в кратковременном «свержении» Альтмана.

Первоначальная цель OpenAI — разработать универсальный ИИ (AGI) и гарантировать его безопасность. Но со временем стало ясно, что больше безопасности Сэма Альтмана волнует прибыль — и это прискорбно.

Джеффри Хинтон
  • Сооснователь OpenAI Илон Маск тоже критиковал компанию — якобы та начала исходить из корыстных расчётов, пренебрегая вопросами безопасности, и «фактически стала "дочкой"» своего инвестора, Microsoft.
Хинтон. Источник фото: Wired
Хинтон. Источник фото: Wired
  • Совет директоров OpenAI рассказал об увольнении Альтмана 18 ноября 2023 года. Сначала на его место назначили техдиректора Миру Мурати (объявила об уходе из компании в 2024 году), а после инвесторских требований вернуть Сэма заменили её на Эмметта Шира, сооснователя Twitch.
  • Причиной увольнения назвали «недостаточную откровенность» Альтмана, но ни Шир, ни глава Microsoft Сатья Наделла так и не поняли, что конкретно вынудило совет пойти на меру. Вслед за Альтманом OpenAI покинули сооснователь Грэг Брокман и трое старших исследователей. После этого около 700 работников из примерно 770 подписали письмо с требованием вернуть их в компанию и распустить совет.
  • Суцкевер, входивший в совет, раскаялся: «Я глубоко сожалею о причастности к действиям совета. Я никогда не хотел навредить OpenAI. Мне дорого то, что мы построили, и потому я сделаю всё, чтобы воссоединить компанию». 22 ноября OpenAI объявила, что Альтман и Брокман вернутся. Совет пересобрали.
  • В мае 2024 года Суцкевер объявил об уходе из OpenAI, а в июне соосновал Safe Superintelligence для разработки «безопасного суперинтеллекта», которая в сентябре привлекла $1 млрд от NFDG, a16z, Sequoia, DST Global и SV Angel, хотя ещё ничего не выпустила.
Полина Лааксо
Карьера
«Мы узнали о выходе ChatGPT из Twitter»: бывший член правления OpenAI рассказала, почему пытались уволить Сэма Альтмана

Говорят, он нередко врал и мог преследовать корыстные цели.

Сэм Альтман. Источник фото:<a href="https://www.ft.com/content/a6505db4-c8d4-44c1-a030-502b364ed370" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank"> FT</a>

#новости #openai

11
4
4 комментария
S.Capusta
2
Ответить
Сергей

Похоже, Суцкевер был прав. Сэм Альтман — безумный нерд, который уничтожит кожаных

Ответить
Илья

Ага, и поэтому 700 кожаных пошли за ним

Ответить
Анна Жук

Хинтон похвалил Суцкевера за то, что тот уволил Альтмана? Да уж, мир науки становится все более захватывающим, чем любой сериал про политические интриги)))

Ответить