Чат-бот Claude выходцев из OpenAI заработал на десктопе

Компания Anthropic выпустила приложения для Windows и macOS.В приложения для iOS, iPadOS и Android, в свою очередь, добавили голосовой ввод. Максимальная продолжительность аудиозаписи — десять минут. Десктопная версия эту опцию не поддерживает.Отвечать бот будет текстом — у Claude нет голосового режима, как у ChatGPT.Интерфейс приложения для Windows. Скриншот vc.ruAnthropic основал бывший директор по исследованиям OpenAI Дарио Амодей вместе с другими ушедшими оттуда сотрудниками. В сентябре 2024 года The Information со ссылкой на источники рассказывало, что компания ведёт переговоры о привлечении инвестиций при оценке в $40 млрд.Anthropic разрабатывает аналог ChatGPT — чат-бота Claude. Он доступен не во всех странах. Со списком можно ознакомиться на официальном сайте. России и Беларуси на момент публикации в перечне нет. Зайти в сервис можно с иностранного IP-адреса, но для регистрации понадобится зарубежный номер.В октябре 2024 года компания представила обновление, которое позволяет её ИИ-модели взаимодействовать с интерфейсами в компьютере: видеть экран, двигать курсором, жать на кнопки. Но в десктопной версии эти возможности недоступны.GiHub тем временем добавил её модель Claude Sonnet 3.5 в свой сервис для работы с кодом Copilot.#anthropic #claude #новости
"России и Беларуси на момент публикации в перечне нет." -
предвижу плачь Ярославны.