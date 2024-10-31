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vc.ru
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Полина Лааксо
AI

Чат-бот Claude выходцев из OpenAI заработал на десктопе

Компания Anthropic выпустила приложения для Windows и macOS.

  • В приложения для iOS, iPadOS и Android, в свою очередь, добавили голосовой ввод. Максимальная продолжительность аудиозаписи — десять минут. Десктопная версия эту опцию не поддерживает.
  • Отвечать бот будет текстом — у Claude нет голосового режима, как у ChatGPT.
Интерфейс приложения для Windows. Скриншот vc.ru
Интерфейс приложения для Windows. Скриншот vc.ru
  • Anthropic основал бывший директор по исследованиям OpenAI Дарио Амодей вместе с другими ушедшими оттуда сотрудниками. В сентябре 2024 года The Information со ссылкой на источники рассказывало, что компания ведёт переговоры о привлечении инвестиций при оценке в $40 млрд.
  • Anthropic разрабатывает аналог ChatGPT — чат-бота Claude. Он доступен не во всех странах. Со списком можно ознакомиться на официальном сайте. России и Беларуси на момент публикации в перечне нет. Зайти в сервис можно с иностранного IP-адреса, но для регистрации понадобится зарубежный номер.
  • В октябре 2024 года компания представила обновление, которое позволяет её ИИ-модели взаимодействовать с интерфейсами в компьютере: видеть экран, двигать курсором, жать на кнопки. Но в десктопной версии эти возможности недоступны.
  • GiHub тем временем добавил её модель Claude Sonnet 3.5 в свой сервис для работы с кодом Copilot.

#anthropic #claude #новости

1 комментарий
у нас отмена

"России и Беларуси на момент публикации в перечне нет." -
предвижу плачь Ярославны.

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