В ИИ-инструмент для работы с кодом GitHub Copilot добавят языковые модели от Anthropic и Google

Раньше он поддерживал решения только от OpenAI.Сначала модели Claude Sonnet 3.5 от Antrhopic и Gemini 1.5 Pro от Google появятся в чате (Copilot Chat) — через него можно, помимо прочего, попросить найти проблему в коде, а также объяснить, как работает его часть. Позже их добавят и в редактор кода.Выбор модели в диалоговом окнеClaude 3.5 Sonnet появится у пользователей постепенно в течение недели, начавшейся с 28 октября 2024 года. Gemini 1.5 Pro станет доступна «в ближайшие недели».Рефакторинг кода с Claude 3.5 Sonnet Работа с файлами при выборе Gemini 1.5GitHub также добавил поддержку последних моделей OpenAI — o1-preview и o1-mini. В компании подчёркивают, что у разработчиков должен быть выбор, ведь не все нейросети одинаково хороши для всех задач сразу.Разработчик попросил o1-preview отредактировать код страницы так, чтобы быстрее прогружались кадры анимации C 2018 года сервис для размещения ИТ-проектов и совместной разработки GitHub принадлежит Microsoft. Та выкупила его за $7,5 млрд.GitHub Copilot компании представили в 2021 году как «напарника программиста». Он может отвечать на вопросы про код, а также генерировать его фрагменты.В августе 2024 года Github запустил «песочницу» с доступом к разными ИИ-моделями — в том числе от Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена).Слава ШегайРазработка22.06.2022«В 80% случаев предлагает правильный код, но боюсь отупеть с ним»: первые впечатления от ИИ-сервиса Copilot Одни разработчики говорят, что сервис облегчает рутину, другие — что он часто предлагает много лишнего.#новости #openai #google #anthropic #gemini #claude #github
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