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Полина Лааксо
AI

Большие языковые модели стали медленнее «умнеть», потому что «кончились данные для обучения» — MTS AI

Чем сложнее модель, тем больше данных нужно, чтобы улучшить качество её работы.

  • «Текстов в интернете больше нет, а новые не появляются с нужной скоростью», — сказал РБК глава ИИ-«дочки» МТС — MTS AI — Андрей Калинин. Да и многие материалы, которые всё-таки публикуются в онлайне, написаны не человеком, а нейросетью. Обучение на таких данных не сделает модель умнее: она будет «похожа на предыдущую».
  • Разработчики ищут альтернативу: учат нейросети на видеозаписях, аудио и изображениях. Но эффективность оценивать не спешат.
  • Другая проблема — вызванная санкциями дороговизна оборудования. Из-за того, что везти его приходится по схеме параллельного импорта, затраты российского бизнеса на 30% больше, чем у разработчиков из других стран. К тому же посредники рискуют попасть под санкции.
  • Собеседники The Information рассказывали, что нехватка данных — главная причина, по которой разница в прогрессе между ещё не представленной моделью OpenAI под кодовым названием Orion и её предшественницей не такая значительная, как было при переходе от GPT-3 к GPT-4.
Источник фото: РБК
Источник фото: РБК
  • В ноябре 2024 года «Сбер» и «Т-Банк» также сообщили о проблемах с поиском территорий для новых дата-центров.

#новости

14 комментариев
Zloy Marketolog

Поправочка: кончились незаблокированные и одобренные цензурой данные для обучения) Как оказалось, россиянам осталось не так уж много доступного из всего многообразия информации в интернете.

2
1
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Pavel Loginov

Чуваки обучили свою нейронку на 1.5B на материалах рувики и кремлин.ру — и данные закончились

2
1
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Ivan. Zakladka

Там на книгах не выходит учить? Или на материалах из научных изданий? Главное не актуальность. А если с такими знаниями зашли в тупик, то явно где-то упущение

1
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ellison9

ждем когда они начнут глупеть

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Человек в чёрном

Скорее стагнировать
Глупеть могут начать люди

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Катерина Ефремова

вот эта новость))

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Костя Иночкин

Всё, нейросети достигли максимума?

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