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Таня Боброва
AI

Глава Google заявил сотрудникам, что Gemini превзошла возможности конкурирующих ИИ-сервисов — WSJ

В прошлом компанию не раз критиковали за отставание в ИИ-гонке.

  • Сундар Пичаи заявил сотрудникам, что, по его мнению, Gemini превзошла возможности конкурентов, рассказали источники The Wall Street Journal. По их словам, гендиректор Google хочет, чтобы к концу 2025 года чат-ботом пользовались 500 млн человек.
  • Сколько сейчас пользователей у Gemini, компания не раскрывает. У конкурирующего чат-бота ChatGPT от OpenAI в декабре 2024 года было около 300 млн активных пользователей в неделю.
  • По данным Sensor Tower, которые приводит газета, мобильное приложение ChatGPT пользователи загрузили около 465 млн раз по сравнению с 106 млн загрузок у Gemini.
  • При этом отдельное iOS-приложение у Gemini появилось только в ноябре 2024-го, Android-приложение вышло в феврале. Мобильные приложения ChatGPT появились в 2023 году.
  • По данным аналитиков Earnest Analytics, около 60% платных пользователей Gemini сохраняли подписку в течение шести месяцев после регистрации. Этот показатель выше, чем у конкурирующих Character.AI и Perplexity, но ниже, чем у OpenAI и Anthropic, которая делает чат-бота Claude.
Источник:  Earnest Analytics, WSJ
Источник:  Earnest Analytics, WSJ
Полина Лааксо
Деньги
Директор не может подчинить сотрудников, а те — быстро реагировать на перемены: как робость Пичаи «тормозит» Google

И стоит ли в таком случае списывать компанию со счетов, например, в ИИ-гонке — в кратком конспекте материала The Information.

Сундар Пичаи. Источник: <a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.entrepreneur.com%2Ftopic%2Fsundar-pichai&amp;psig=AOvVaw3-e7-RQf7sex5eVcNkRpc7&amp;ust=1682944479051000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;ved=0CBMQjhxqFwoTCLj7hfHO0f4CFQAAAAAdAAAAABAZ" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Entrepreneur</a>

#новости #google

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67 комментариев
Вадим Д.

заявил сотрудникам, что Gemini превзошла возможности конкурентов

10
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Максим Исаев

Сотрудникам ничего доказывать не надо. Кто не поверит, премию не получит

5
2
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Komanda Vampirov

Кокаинум!

3
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Сын маминой подруги

Я сейчас задам наверное самый тупой вопрос в своей жизни:
Подскажите пожалуйста, а что мне нужно чтобы им пользоваться? Ну там типа хром, учётная запись, номер телефона, IP, подписка?
короче что?

1
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Полина Лааксо

https://gemini.google.com/app
нужны нероссийский айпи и учётка. можно зайти с гугловского акка, можно зарегаться по почте. мобилка не нужна, бесплатный план есть

4
1
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Denis Kiselev

Последние модели доступны в ai studio. Отличные лимиты на бесплатное использование.

Нормальный vpn + аккаунт Google.

3
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Fred Alekseyev

То есть другими словами; вам нафиг эти все ИИ не нужны ? ;)

1
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