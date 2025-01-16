Глава Google заявил сотрудникам, что Gemini превзошла возможности конкурирующих ИИ-сервисов — WSJ

В прошлом компанию не раз критиковали за отставание в ИИ-гонке.Сундар Пичаи заявил сотрудникам, что, по его мнению, Gemini превзошла возможности конкурентов, рассказали источники The Wall Street Journal. По их словам, гендиректор Google хочет, чтобы к концу 2025 года чат-ботом пользовались 500 млн человек.Сколько сейчас пользователей у Gemini, компания не раскрывает. У конкурирующего чат-бота ChatGPT от OpenAI в декабре 2024 года было около 300 млн активных пользователей в неделю.По данным Sensor Tower, которые приводит газета, мобильное приложение ChatGPT пользователи загрузили около 465 млн раз по сравнению с 106 млн загрузок у Gemini.При этом отдельное iOS-приложение у Gemini появилось только в ноябре 2024-го, Android-приложение вышло в феврале. Мобильные приложения ChatGPT появились в 2023 году.По данным аналитиков Earnest Analytics, около 60% платных пользователей Gemini сохраняли подписку в течение шести месяцев после регистрации. Этот показатель выше, чем у конкурирующих Character.AI и Perplexity, но ниже, чем у OpenAI и Anthropic, которая делает чат-бота Claude.Источник: Earnest Analytics, WSJКак отмечает газета, Google «застиг врасплох» запуск ChatGPT в конце 2022 года и компания с тех пор пытается наверстать упущенное. При этом компанию и Пичаи критиковали сотрудники и СМИ: за «поспешность, недальновидность» и, наоборот, за «медлительность».Полина ЛааксоДеньги01.05.2023Директор не может подчинить сотрудников, а те — быстро реагировать на перемены: как робость Пичаи «тормозит» Google И стоит ли в таком случае списывать компанию со счетов, например, в ИИ-гонке — в кратком конспекте материала The Information.#новости #google
заявил сотрудникам, что Gemini превзошла возможности конкурентов
Сотрудникам ничего доказывать не надо. Кто не поверит, премию не получит
Кокаинум!
Я сейчас задам наверное самый тупой вопрос в своей жизни:
Подскажите пожалуйста, а что мне нужно чтобы им пользоваться? Ну там типа хром, учётная запись, номер телефона, IP, подписка?
короче что?
https://gemini.google.com/app
нужны нероссийский айпи и учётка. можно зайти с гугловского акка, можно зарегаться по почте. мобилка не нужна, бесплатный план есть
Последние модели доступны в ai studio. Отличные лимиты на бесплатное использование.
Нормальный vpn + аккаунт Google.
То есть другими словами; вам нафиг эти все ИИ не нужны ? ;)