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Карина Пардаева
AI

ЕС инвестирует $56 млн в проект по разработке большой языковой модели с открытым исходным кодом — Forbes

По задумке, она сможет работать с 30 языками торгового блока.

  • В проекте будут участвовать компании и университеты ЕС, также для работы будут использовать суперкомпьютеры испанской Mare Nostrum и итальянской Leonardo, узнал Forbes.
  • Цель — разработать модель, соответствующую «ценностям ЕС», чтобы её могли использовать европейские компании и правительства. Forbes называет это попыткой ЕС вернуться в «ИИ-гонку» на фоне успехов китайской компании DeepSeek.
  • Бюджет составляет лишь небольшую часть средств, которые получают компании вроде американской OpenAI (по данным CNBC, может привлечь до $25 млрд от SoftBank) или европейской Mistral (привлёк $640 млн в последнем раунде в 2024 году). При этом поддержка ЕС в 10 раз больше суммы, которую DeepSeek якобы тратит на обучение своей модели R1, отмечает издание.
  • Ещё одна причина создать собственную большую языковую модель (LLM) — закон об искусственном интеллекте (AI Act). Из-за юридических рисков, связанных с ним, Meta*, OpenAI и другие американские компании замедлили или приостановили выпуск ИИ-инструментов в Европе.
  • Основатель Meta* Марк Цукерберг и соучредитель Spotify Даниэль Эк предупреждали в 2024 году, что «непоследовательное и сложное регулирование» может привести к ещё большему отставанию Европы в области искусственного интеллекта.
  • По данным Forbes, затея ЕС напоминает неудачную попытку Франции создать в 2008 году европейскую альтернативу Google за $550 млн.
Unsplash
Unsplash
  • 2 февраля 2024 года в ЕС вступил в силу закон об искусственном интеллекте. Документ запрещает ИИ-системы, представляющие «неприемлемый риск» для общества. К ним относятся технологии для социального скоринга, анализа эмоций людей на работе или в учебных заведениях, а также для сбора биометрических данных в реальном времени в общественных местах.
  • Компании, нарушающие эти правила, могут получить штрафы до €35 млн или 7% от годового оборота, в зависимости от того, какая сумма больше.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

#новости #europe #ai

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3
54 комментария
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Мам я хочу такую же игрушку как в Китае и США...

15
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Micah Teeuws

Подрастешь, получишь образование, устроишься на работу и купишь

3
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RustyPC

Мы смеемся, но про них хоть в мировой повестке что-то есть. А у нас что? Просмотры видео на вк выросли, это все ИТ новости?))

4
3
1
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1
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Николай Верегин

Ну у нас есть яндексГПТ.

Тупой и бесполезный. Но есть.

8
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ЯжПрограммист

Что именно? Борьба с сигма боем, рассказы про то что дроны управляются с приставок?

3
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Lupus Canus

Шутишь? А как же Путин? на всех передовицах нон-стоп.

1
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Алеоп

А вы читаете мировую повестку?

1
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