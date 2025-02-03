По задумке, она сможет работать с 30 языками торгового блока.В проекте будут участвовать компании и университеты ЕС, также для работы будут использовать суперкомпьютеры испанской Mare Nostrum и итальянской Leonardo, узнал Forbes.Цель — разработать модель, соответствующую «ценностям ЕС», чтобы её могли использовать европейские компании и правительства. Forbes называет это попыткой ЕС вернуться в «ИИ-гонку» на фоне успехов китайской компании DeepSeek.Бюджет составляет лишь небольшую часть средств, которые получают компании вроде американской OpenAI (по данным CNBC, может привлечь до $25 млрд от SoftBank) или европейской Mistral (привлёк $640 млн в последнем раунде в 2024 году). При этом поддержка ЕС в 10 раз больше суммы, которую DeepSeek якобы тратит на обучение своей модели R1, отмечает издание.Ещё одна причина создать собственную большую языковую модель (LLM) — закон об искусственном интеллекте (AI Act). Из-за юридических рисков, связанных с ним, Meta*, OpenAI и другие американские компании замедлили или приостановили выпуск ИИ-инструментов в Европе.Основатель Meta* Марк Цукерберг и соучредитель Spotify Даниэль Эк предупреждали в 2024 году, что «непоследовательное и сложное регулирование» может привести к ещё большему отставанию Европы в области искусственного интеллекта.По данным Forbes, затея ЕС напоминает неудачную попытку Франции создать в 2008 году европейскую альтернативу Google за $550 млн.Unsplash2 февраля 2024 года в ЕС вступил в силу закон об искусственном интеллекте. Документ запрещает ИИ-системы, представляющие «неприемлемый риск» для общества. К ним относятся технологии для социального скоринга, анализа эмоций людей на работе или в учебных заведениях, а также для сбора биометрических данных в реальном времени в общественных местах.Компании, нарушающие эти правила, могут получить штрафы до €35 млн или 7% от годового оборота, в зависимости от того, какая сумма больше.*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости #europe #ai
Мам я хочу такую же игрушку как в Китае и США...
Подрастешь, получишь образование, устроишься на работу и купишь
Мы смеемся, но про них хоть в мировой повестке что-то есть. А у нас что? Просмотры видео на вк выросли, это все ИТ новости?))
Ну у нас есть яндексГПТ.
Тупой и бесполезный. Но есть.
Что именно? Борьба с сигма боем, рассказы про то что дроны управляются с приставок?
Шутишь? А как же Путин? на всех передовицах нон-стоп.
А вы читаете мировую повестку?