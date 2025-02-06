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vc.ru
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Ася Карпова
AI

DeepSeek приостановила пополнение счёта для оплаты доступа к API из-за нагрузки на сервер

Когда ограничения снимут, не уточнили.

  • На платформе для работы разработчиков с моделями китайской DeepSeek через API появилось предупреждение о том, что компания «временно» блокирует пополнение счёта для новых операций, так как сервер не справляется с нагрузкой. Пользователи могут тратить только деньги, которые уже есть на балансе.
Предупреждение на платформе DeepSeek для работы через API. Скриншот vc.ru
Предупреждение на платформе DeepSeek для работы через API. Скриншот vc.ru
  • Компания также предоставила скидку на использование базовой модели deepseek-chat. До 16:00 8 февраля 2025 года доступ будет стоить $0,14 за 1 млн входных токенов (около 13 рублей по курсу ЦБ на 6 февраля 2025 года) и $0,28 за 1 млн выходных токенов (около 27 рублей). После цена составит $0,27 и $1,10 (около 26 и 106 рублей) соответственно.
  • Использование рассуждающей модели deepseek-reasoner стоит $0,55 на вход и $2,19 на выход (около 54 и 212 рублей) за 1 млн токенов. Работа с моделями в чат-боте на сайте бесплатная.
  • В 2024 году китайская DeepSeek выпустила превью модели R1 с возможностью рассуждений, а в январе 2025 года — её полную версию. По словам компании, она решает задачи по математике, программированию и логике лучше или на уровне аналогичной модели o1 от OpenAI.
  • DeepSeek заставила Кремниевую долину «встрепенуться», так как поставила под сомнение оправданность миллиардных вложений в дата-центры и образ Китая как отстающего от США соперника в ИИ-гонке.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fheal_eos%2Fstatus%2F1884410264709411308&postId=1797185" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Dee</a>
Источник: Dee

#новости #deepseek

4
20 комментариев
xbevice

Хех. Интересно, кто к ним пойдет второй раз, после такой подставы?

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woriwka

Все

12
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Борис Кокляев

Пойдут, еще как пойдут, не переживайте

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Акакий Парфенов
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Vladimir Ivanov

Я правильно понимаю что это все равно будет в 10 раз дешевле чем у МТС?

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Joe Dassin

Примерно в 25 раз дешевле.

3
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Субботин Вячеслав

Частенько у них сбои стали. Бывает, что даже сам ИИ ложится и пишет, что сервер занят. Неприятненько

1
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