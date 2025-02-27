Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Телеграм
Крипто
Соцсети
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

В ИИ-помощника Alexa+ от Amazon добавили нейросеть для генерации музыки Suno

На презентации Amazon Alexa написала песню про кота в стиле кантри по голосовому запросу.

  • Сервис для генерации музыки Suno объявил о сотрудничестве с Amazon. ИИ-помощника Alexa+ можно будет голосом попросить написать песню, она сгенерирует и воспроизведёт композицию на устройстве.
Видео с презентации Alexa Plus. Глава подразделения по устройствам и услугам Панос Панай просит сгенерировать песню в стиле кантри о коте по именем Расл, который живёт в супермаркете Нью-Йорка. Источник: cnetdotcom
  • Amazon представил обновлённую Alexa+ 26 февраля 2025 года. Она может выполнять поручения, запоминать информацию из аккаунта пользователя, делать снимки и анализировать изображения с помощью камеры.
  • Доступ к Alexa+ стоит $19,99 в месяц. Также она доступна в рамках подписки Prime за $14,99 в месяц или $139 в год.
Ася Карпова
AI
Suno открыла бесплатный доступ к улучшенной модели для генерации музыки v4

Можно создать десять песен, в том числе на русском языке.

#новости #suno #amazon

1
2 комментария