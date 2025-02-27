В ИИ-помощника Alexa+ от Amazon добавили нейросеть для генерации музыки Suno

На презентации Amazon Alexa написала песню про кота в стиле кантри по голосовому запросу.Сервис для генерации музыки Suno объявил о сотрудничестве с Amazon. ИИ-помощника Alexa+ можно будет голосом попросить написать песню, она сгенерирует и воспроизведёт композицию на устройстве.Видео с презентации Alexa Plus. Глава подразделения по устройствам и услугам Панос Панай просит сгенерировать песню в стиле кантри о коте по именем Расл, который живёт в супермаркете Нью-Йорка. Источник: cnetdotcom Amazon представил обновлённую Alexa+ 26 февраля 2025 года. Она может выполнять поручения, запоминать информацию из аккаунта пользователя, делать снимки и анализировать изображения с помощью камеры.Доступ к Alexa+ стоит $19,99 в месяц. Также она доступна в рамках подписки Prime за $14,99 в месяц или $139 в год.Ася КарповаAI18.12.2024Suno открыла бесплатный доступ к улучшенной модели для генерации музыки v4 Можно создать десять песен, в том числе на русском языке.#новости #suno #amazon