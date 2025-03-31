Китайский стартап Zhipu AI представил бесплатного ИИ-агента в формате расширения для Chrome

Он поддерживает китайский и английский языки.Компания выпустила бета-версию ИИ-агента AutoGLM, который может выполнять действия на сайтах от лица пользователя, например, искать информацию и бронировать билеты.Пользователь попросил AutoGLM спланировать путешествие по Японии с определённым бюджетом. Агент начал искать популярные места на сайтах и в соцсетях. Источник: aiwartsПо заявлениям компании, он превзошёл GPT-4o от OpenAI и Claude 3.5 Sonnet от Anthropic в тестах на скорость и точность выполнения действий в браузере, но уступил в программировании.Инструмент работает на базовой модели компании GLM-4-Air-0414 и рассуждающей GLM-Z1-Air. Вторая «мощная как R1 от DeepSeek», но размышляет «в восемь раз быстрее» и стоит «в 30 раз дешевле» — она может работать на «пользовательских» графических процессорах, рассказал глава Zhipu AI Чжан Пэн.Агента можно установить в виде расширения для браузера Chrome или скачать на устройство. В первом случае потребуется создать аккаунт по номеру телефона.OpenAI представила предварительную версию ИИ-агента Operator 23 января 2025 года. Она доступна подписчикам ChatGPT Pro за $200 в месяц. Пользователи заметили, что Operator не всегда может найти нужные кнопки, а в некоторых задачах сильно медлит.5 марта 2025-го китайский стартап ManusAI представил «первого полностью автономного» ИИ-агента. Бот работает в нескольких вкладках и программах в фоновом режиме. Есть «ограниченный» бесплатный доступ. Также тестируют платную подписку стоимостью $39 и $199 в месяц.Ася КарповаAI9 марВ соцсетях «вирусится» новый китайский ИИ-агент Manus — его называют «вторым DeepSeek» Пользователи говорят, что он быстрее решений от OpenAI и Google и справляется со сложными задачами без помощи человека.#новости #ии