Великобритания разрабатывает программу «прогнозирования убийств» на основе личных данных граждан

Правозащитники утверждают, что правительство анализирует данные не только пр��ступников, но и обычных людей.Британские исследователи совместно с Министерством юстиции разрабатывают алгоритм анализа информации «о тысячах людей», чтобы находить среди них наиболее склонных к преступлениям, пишет The Guardian.Изначально программу называли «Проект по прогнозированию убийств», но потом переименовали в «Обмен данными для улучшения оценки рисков». О нём узнали правозащитники из организации Statewatch, которые направили запрос правительству.По данным Statewatch, для анализа будут использовать личные данные и тех, кто не осуждён за преступления — например, людей, которые пережили домашнее насилие.В министерстве это отрицают. Представитель Минюста сказал The Guardian, что программу создают на основе данных тюрем и полиции «исключительно в исследовательских целях».Правозащитница из Statewatch София Лайалл назвала проект «леденящим душу и антиутопичным». По её словам, использование алгоритмов усилит дискриминацию внутри уголовно-правовой системы.В феврале 2025 года в странах ЕС вступил в силу закон об искусственном интеллекте, который запрещает прогнозировать преступления с помощью ИИ, а также использовать нейросети для создания «социальных рейтингов» на основе поведения граждан.#новости