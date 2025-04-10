Grok 3 от xAI стал доступен разработчикам через API

Есть базовая и рассуждающая версии ИИ-модели.Платформа API от xAIКомпания Илона Маска открыла доступ к ИИ-модели Grok 3, которую выпустили в феврале 2025 года, для работы через API. Версия без возможности рассуждений стоит $3 за 1 млн токенов для запроса (около 750 тысяч слов) и $15 за 1 млн токенов, генерируемых при ответе (258 и 1290 рублей по курсу ЦБ на 10 апреля 2025 года). Рассуждающая Grok 3 Mini стоит $0,30 и $0,50 за 1 млн входящих и исходящих токенов (26 рублей и 43 рубля).У моделей также есть «быстрые» версии. Grok 3 Fast стоит $5 и $25 за 1 млн входящих и исходящих токенов (430 и 2 150 рублей), а Grok 3 Mini Fast — $0,60 и $4 (50 и 340 рублей).Контекстное окно моделей — 131 тысяча токенов, а не 1 млн, которые, по заявлению разработчиков, Grok 3 поддерживает в чат-боте.Цены на модели. В API также есть модели для создания и анализа изображений grok-2-vision-1212 и grok-2-image-1212. Скриншот vc.ruТакую же цену в $3 и $15 предлагает Anthropic для работы с рассуждающей моделью Claude 3.7 Sonnet через API. Её длина контекстного окна — 200 тысяч токенов.В API от Google при работе с Gemini 2.5 Pro доступны бесплатные запросы «с более низкой скоростью». Цена за работу в продвинутом режиме варьируется. $1,25 и $10 за 1 млн токенов при запросе и ответе меньше 200 тысяч токенов и $2,50 и $15 — свыше 200 тысяч токенов.Ася КарповаAI18 февр«На уровне o1-pro» и «немного лучше DeepSeek»: первые впечатления от модели Grok 3 от xAI Глава компании Илон Маск назвал Grok 3 «самым умным ИИ на Земле».#новости #grok #xai