Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Карьера
Право
Путешествия
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Карина Пардаева
AI

xAI добавила функцию «памяти» в Grok

Она позволяет чат-боту запоминать детали прошлых разговоров с пользователем.

  • Grok сможет выдавать более персонализированные ответы — например, при запросе рекомендаций — если ранее успел «изучить» интересы собеседника, пишет TechCrunch.
  • Как уточнили в компании, память Grok «прозрачна» — пользователь может просматривать, что именно бот запомнил, и вручную удалять отдельные моменты. Функцию также можно полностью отключить.
  • Функция доступна в бета-версии на сайте чат-бота и в мобильных приложениях для iOS и Android. Но не для пользователей в ЕС и Великобритании.
  • xAI также сообщила, что работает над внедрением функции «памяти» в версию Grok, интегрированную с X.
  • Аналогичные инструменты есть у ChatGPT и Gemini. В ChatGPT «память» позволяет учитывать историю общения, а у Gemini — адаптировать ответы под конкретного пользователя.
Источник видео: xAI / X
  • 16 апреля 2025 года в Grok появился режим редактирования — аналог Canvas в ChatGPT. Также добавили интеграцию с файлами пользователя в Google Drive.

#новости #grok

4
17 комментариев