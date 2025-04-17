xAI добавила функцию «памяти» в Grok

Она позволяет чат-боту запоминать детали прошлых разговоров с пользователем.Grok сможет выдавать более персонализированные ответы — например, при запросе рекомендаций — если ранее успел «изучить» интересы собеседника, пишет TechCrunch.Как уточнили в компании, память Grok «прозрачна» — пользователь может просматривать, что именно бот запомнил, и вручную удалять отдельные моменты. Функцию также можно полностью отключить.Функция доступна в бета-версии на сайте чат-бота и в мобильных приложениях для iOS и Android. Но не для пользователей в ЕС и Великобритании.xAI также сообщила, что работает над внедрением функции «памяти» в версию Grok, интегрированную с X.Аналогичные инструменты есть у ChatGPT и Gemini. В ChatGPT «память» позволяет учитывать историю общения, а у Gemini — адаптировать ответы под конкретного пользователя.Источник видео: xAI / X16 апреля 2025 года в Grok появился режим редактирования — аналог Canvas в ChatGPT. Также добавили интеграцию с файлами пользователя в Google Drive.#новости #grok