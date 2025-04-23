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Таня Боброва
AI

OpenAI открыла доступ к своей последней модели для генерации изображений через API

С конца марта 2025 года «самый продвинутый» генератор картинок компании есть в GPT‑4o.

Источник: OpenAI
Источник: OpenAI
  • В марте 2025 года OpenAI добавила в GPT‑4o «свой самый продвинутый» генератор изображений. По словам компании, за первую неделю более 130 млн пользователей создали свыше 700 млн изображений.
  • Теперь «изначально мультимодальная модель» будет доступна в API через gpt-image-1. Это позволит разработчикам и бизнесу интегрировать «высококачественную» генерацию изображений в свои сервисы, рассказала компания.
  • По словам OpenAI, интеграцию с gpt-image-1 уже изучают Canva, GoDaddy, Instacart и другие.
  • Цены: $5 за 1 млн входящих токенов для текста, $10 за 1 млн входящих токенов для изображений и $40 за 1 млн исходящих токенов для изображений (около 407, 814 и 3258 рублей по курсу ЦБ на 23 апреля 2025 года соответственно).
  • По словам OpenAI, «на практике» это означает примерно $0,02, $0,07 и $0,19 за сгенерированное квадратное изображение низкого, среднего и высокого качества соответственно.
Ася Карпова
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Источник: Telegram-канал «Ты в тренде или уходи»
Источник: Telegram-канал «кабачковая икра по акции»
Источник: Telegram-канал Григория Баженова
Источник: Selfsame

#новости #openai

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