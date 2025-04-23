OpenAI открыла доступ к своей последней модели для генерации изображений через API

С конца марта 2025 года «самый продвинутый» генератор картинок компании есть в GPT‑4o.Источник: OpenAIВ марте 2025 года OpenAI добавила в GPT‑4o «свой самый продвинутый» генератор изображений. По словам компании, за первую неделю более 130 млн пользователей создали свыше 700 млн изображений.Теперь «изначально мультимодальная модель» будет доступна в API через gpt-image-1. Это позволит разработчикам и бизнесу интегрировать «высококачественную» генерацию изображений в свои сервисы, рассказала компания.По словам OpenAI, интеграцию с gpt-image-1 уже изучают Canva, GoDaddy, Instacart и другие.Цены: $5 за 1 млн входящих токенов для текста, $10 за 1 млн входящих токенов для изображений и $40 за 1 млн исходящих токенов для изображений (около 407, 814 и 3258 рублей по курсу ЦБ на 23 апреля 2025 года соответственно).По словам OpenAI, «на практике» это означает примерно $0,02, $0,07 и $0,19 за сгенерированное квадратное изображение низкого, среднего и высокого качества соответственно.Ася КарповаChatGPT27 мар«День в стиле Ghibli»: в соцсетях превращают мемы, фотографии политиков и фильмы в аниме Способность воссоздавать стиль Хаяо Миядзаки заметили у нового генератора картинок в ChatGPT.#новости #openai