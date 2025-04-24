Figma добавила поддержку обновлённого генератора изображений от OpenAI

Инструмент доступен подписчикам платных тарифов.В сервис добавили функции генерации и редактирования изображений с помощью модели 4o от OpenAI, которая научилась создавать картинки в конце марта 2025 года.Также в Figma появилась возможность улучшить разрешение изображений.Процесс редактирования картинки по текстовому описанию. Источник: OpenAI Ещё одна ИИ-функция — автоматическое создание названий слоёв с помощью ИИ.Источник: FigmaОбновления доступны пользователям планов Pro, Organization и Enterprise в пакете Figma Design. Подписки стоят €20, €55 и €90 в месяц соответственно (1891, 5201 и 8511 рублей по курсу ЦБ на 24 апреля 2025 года).23 апреля 2025 года OpenAI открыла доступ к своей последней модели для генерации изображений через API. По словам компании, интеграцию с gpt-image-1 изучают Adobe, Canva, GoDaddy, Instacart и другие.Валерия ИльинаAI9 апрКак пользоваться GPT-4o для генерации изображений Делаем обложку для видео, макеты сайтов и карточки для маркетплейсов.#новости #figma