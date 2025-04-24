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Ася Карпова
AI

Figma добавила поддержку обновлённого генератора изображений от OpenAI

Инструмент доступен подписчикам платных тарифов.

  • В сервис добавили функции генерации и редактирования изображений с помощью модели 4o от OpenAI, которая научилась создавать картинки в конце марта 2025 года.
  • Также в Figma появилась возможность улучшить разрешение изображений.
Процесс редактирования картинки по текстовому описанию. Источник: OpenAI
  • Ещё одна ИИ-функция — автоматическое создание названий слоёв с помощью ИИ.
Источник: Figma
  • Обновления доступны пользователям планов Pro, Organization и Enterprise в пакете Figma Design. Подписки стоят €20, €55 и €90 в месяц соответственно (1891, 5201 и 8511 рублей по курсу ЦБ на 24 апреля 2025 года).
  • 23 апреля 2025 года OpenAI открыла доступ к своей последней модели для генерации изображений через API. По словам компании, интеграцию с gpt-image-1 изучают Adobe, Canva, GoDaddy, Instacart и другие.
Валерия Ильина
AI
Как пользоваться GPT-4o для генерации изображений

Делаем обложку для видео, макеты сайтов и карточки для маркетплейсов.

Как пользоваться GPT-4o для генерации изображений

#новости #figma

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