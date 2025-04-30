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Полина Лааксо
AI

Зарубежный опыт: агрегатор такси Lyft протестирует «ИИ-помощника по заработку» для водителей

Он поможет «оптимизировать» время на работе.

  • Чтобы получить доступ к инструменту Earnings Assistant, нужно записаться в лист ожидания, пишет The Verge со ссылкой на американский сервис.
  • В примере от компании водитель попросил ассистента составить план на смену с 15:00 до 20:00, указав, в каком районе хочет брать заказы и где рассчитывает завершить смену.
  • Нейросеть показала, когда поездки могут стоить больше, чем обычно, определила, в какой час ему стоит выдвигаться по направлению к точке, где он хочет оказаться к концу смены, и добавила все данные в привязанное им расписание.
  • По словам Lyft, ИИ-ассистент также будет учитывать внешние условия — например, расписание авиарейсов или городские мероприятия, — ставить напоминания и подсказывать, куда можно поехать за заказами, если нет идей.
Так выглядит интерфейс. Источник: Lyft

#такси #новости

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