Власти Нью-Йорка начали тестировать в метро ИИ-системы для «предотвращения» преступлений

Они будут работать на основе анализа поведения — без распознавания лиц. Агентство городского транспорта Нью-Йорка «изучает и тестирует» системы с ИИ для «превентивного предотвращения» преступлений и «опасного поведения» на платформах метро, рассказал представитель ведомства.По его словам, агентство взаимодействует с разными компаниями, чтобы подобрать наиболее подходящие технологии для метрополитена. В качестве примера он привёл ситуацию «неадекватного или нерационального» поведения пассажира, о которой система должна уведомить полицию «до того, как что-то произойдёт».Он не раскрыл подробностей о том, какие именно технологии планируют применять в метро, но заверил, что системы распознавания лиц использоваться не будут.В 2023 году агентство начало использовать ПО на базе ИИ для отслеживания безбилетников в метро. С его помощью изучают, когда, где и как происходит большинство случаев уклонения от оплаты проезда.Фото APВ апреле 2025 года The Guardian рассказало, что Великобритания разрабатывает программу «прогнозирования убийств» на основе личных данных граждан. В Минюсте страны заявили: ПО создают, опираясь на информацию из тюрем и полиции «исключительно в исследовательских целях». Однако правозащитники утверждают, что правительство анализирует данные не только правонарушителей, но и обычных людей.#новости