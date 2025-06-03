В приложение Microsoft Bing добавили бесплатный видеогенератор на базе Sora от OpenAI

Он позволяет генерировать короткие видео по текстовым запросам.Источник изображения: MicrosoftКаждому пользователю доступно 10 бесплатных генераций. После этого за каждое видео нужно платить по 100 баллов Microsoft Rewards. Баллы начисляются за поиск в Bing и покупки в Microsoft Store, пишет TechCrunch.Видео вертикальные, формат — 9:16. Пока доступны только ролики длиной 5 секунд. Одновременно можно сгенерировать до трёх видео. Поддержка горизонтального формата появится позже.На десктопе Bing Video Creator пока не работает. Даже в «быстром» режиме генерация может занять несколько часов, отмечает издание.Это первый случай, когда Sora доступна бесплатно. Раньше ею могли воспользоваться только платные пользователи OpenAI.Источник видео: MicrosoftOpenAI запустила Sora в конце 2024 года как отдельный сервис, чтобы не усложнять интерфейс ChatGPT.28 февраля 2025 года компания открыла доступ к Sora подписчикам ChatGPT Plus и Pro в странах ЕС, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейне и Исландии.#новости #microsoft #sora