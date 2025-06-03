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Карина Пардаева
AI

В приложение Microsoft Bing добавили бесплатный видеогенератор на базе Sora от OpenAI

Он позволяет генерировать короткие видео по текстовым запросам.

Источник изображения: Microsoft
Источник изображения: Microsoft
  • Каждому пользователю доступно 10 бесплатных генераций. После этого за каждое видео нужно платить по 100 баллов Microsoft Rewards. Баллы начисляются за поиск в Bing и покупки в Microsoft Store, пишет TechCrunch.
  • Видео вертикальные, формат — 9:16. Пока доступны только ролики длиной 5 секунд. Одновременно можно сгенерировать до трёх видео. Поддержка горизонтального формата появится позже.
  • На десктопе Bing Video Creator пока не работает. Даже в «быстром» режиме генерация может занять несколько часов, отмечает издание.
  • Это первый случай, когда Sora доступна бесплатно. Раньше ею могли воспользоваться только платные пользователи OpenAI.
Источник видео: Microsoft
  • OpenAI запустила Sora в конце 2024 года как отдельный сервис, чтобы не усложнять интерфейс ChatGPT.
  • 28 февраля 2025 года компания открыла доступ к Sora подписчикам ChatGPT Plus и Pro в странах ЕС, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейне и Исландии.

#новости #microsoft #sora

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