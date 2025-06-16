TikTok добавил функцию создания рекламных видео с виртуальными инфлюенсерами

Искусственный интеллект может имитировать контент от настоящих людей, утверждает The Verge.Источник фото: TikTokTikTok обновил собственную платформу Symphony Creative Studio, добавив туда новые инструменты генеративного ИИ для рекламодателей. Теперь брендам доступны три новые функции: «оживление» изображения, создание видео по текстовому запросу, а также «демонстрация продуктов». Об изменениях представители компании рассказали на творческом фестивале «Каннские львы».Инструмент «Демонстрация продуктов» даёт брендам возможность рекламировать свои товары с помощью цифровых аватаров. На данный момент доступно три варианта действий аватара в видео: он может держать продукт в руках, «примерить» одежду или показать телефон с приложением компании.В TikTok заявляют, что вся сгенерированная искусственным интеллектом реклама будет промаркирована и пройдёт несколько этапов модерации. Подписка на Symphony Pro стоит $20 в месяц.По словам The Verge, некоторые рекламодатели пока относятся к ИИ-контенту «осторожно» или стараются его не использовать. Но у цифровых аватаров есть плюсы, говорят в издании: они не устают «сниматься» и не просят денег.В мае 2025 года TikTok добавил функцию AI Alive, позволяющую пользователям делать видео для Stories из изображений.Источник фото: TikTokИсточник фото: TikTok#новости #tiktok