Perplexity обсуждает с производителями смартфонов возможность предустанавливать ИИ-браузер Comet

Разработчик одноимённого чат-бота представил собственный браузер в июле 2025 года.О переговорах Perplexity с неназванными производителями мобильных устройств пишет Reuters со ссылкой на Аравинда Шриниваса, гендиректора стартапа с инвестициями от Accel, Nvidia, Джеффа Безоса и бывшего главы Google Эрика Шмидта.По словам издания, предустановка помогла бы Perplexity привлечь больше пользователей — в силу того, что часть владельцев предпочитают использовать приложения, установленные по умолчанию.Сам Шринивас признаётся: «Не так-то просто убедить компании отказаться от дефолтного Chrome в пользу Comet». Доля Chrome на мобильных устройствах, по подсчётам Statcounter, составляет около 70%.ИИ-ассистент в Commet пересказал YouTube-видео. Источник скриншота: The VergeНа июль 2025 года Comet работает в бета-версии и только на десктопе. В браузере есть «умный» поисковик, агент Comet Assistant и доступ к криптокотировкам за счёт интеграции с Coinbase.На старте доступ к Comet получили владельцы подписки Max за $200 в месяц. Заявителей из листа ожидания будут «пускать» постепенно.Свой ИИ-браузер разрабатывает и OpenAI. В начале июля 2025-го источники Reuters сообщали, что компания планирует выпустить его в «ближайшие недели».Данила БычковAI18 июляPerplexity бесплатно предоставит годовую подписку Pro всем абонентам индийского оператора Bharti Airtel — их около 360 млн человек Тариф Perplexity Pro стоит $200 в год. #новости #perplexity