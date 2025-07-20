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Полина Лааксо
AI

Perplexity обсуждает с производителями смартфонов возможность предустанавливать ИИ-браузер Comet

Разработчик одноимённого чат-бота представил собственный браузер в июле 2025 года.

  • О переговорах Perplexity с неназванными производителями мобильных устройств пишет Reuters со ссылкой на Аравинда Шриниваса, гендиректора стартапа с инвестициями от Accel, Nvidia, Джеффа Безоса и бывшего главы Google Эрика Шмидта.
  • По словам издания, предустановка помогла бы Perplexity привлечь больше пользователей — в силу того, что часть владельцев предпочитают использовать приложения, установленные по умолчанию.
  • Сам Шринивас признаётся: «Не так-то просто убедить компании отказаться от дефолтного Chrome в пользу Comet». Доля Chrome на мобильных устройствах, по подсчётам Statcounter, составляет около 70%.
ИИ-ассистент в Commet пересказал YouTube-видео. Источник скриншота: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.theverge.com%2Fnews%2F709025%2Fperplexity-comet-ai-browser-chrome-competitor&postId=2109827" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">The Verge</a>
ИИ-ассистент в Commet пересказал YouTube-видео. Источник скриншота: The Verge
  • На июль 2025 года Comet работает в бета-версии и только на десктопе. В браузере есть «умный» поисковик, агент Comet Assistant и доступ к криптокотировкам за счёт интеграции с Coinbase.
  • На старте доступ к Comet получили владельцы подписки Max за $200 в месяц. Заявителей из листа ожидания будут «пускать» постепенно.
  • Свой ИИ-браузер разрабатывает и OpenAI. В начале июля 2025-го источники Reuters сообщали, что компания планирует выпустить его в «ближайшие недели».
Данила Бычков
AI
Perplexity бесплатно предоставит годовую подписку Pro всем абонентам индийского оператора Bharti Airtel — их около 360 млн человек

Тариф Perplexity Pro стоит $200 в год.

#новости #perplexity

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