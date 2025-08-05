ElevenLabs представил сервис генерации музыки, «одобренной» для коммерческого использования

Он позволит генерировать музыку «студийного качества» на основе текстовых подсказок.Источник: ElevenLabs Eleven Music доступен на сайте, «скоро» компания планирует выпустить публичный API и добавить интеграцию с платформой голосового ИИ. Пользователи могут выбрать жанр, стиль, язык песни и другие параметры, а также отредактировать звук и текст — конкретную часть или трек целиком.Песню можно перевести в том числе на русский или создать сразу на русском языке. Скриншот vc.ruСгенерировать трек можно без подписки. У редактора vc.ru на одну генерацию продолжительностью около двух минут ушло 1350 кредитов. В бесплатном плане ElevenLabs даёт 10 тысяч кредитов — можно создать около семи песен. Чтобы скачать сгенерированный трек, нужна подписка: она стоит от $5 в месяц (около 398 рублей по курсу ЦБ на 5 августа 2025 года).Как пишет WSJ со ссылкой на сооснователя и гендиректора компании Мати Станишевски, стартап заключил соглашение с Merlin Network, которая представляет цифровые права на произведения независимых лейблов. Модель обучают на этих работах.Аналогичное соглашение у ElevenLabs есть с Kobalt Music Group. По словам Станишевски, договорённости дают право на легальное коммерческое использование сгененированной музыки. Он рассчитывает заключить соглашения с Universal Music Group , Sony Music Group и Warner Music Group.По словам ElevenLabs, модель не будет генерировать песни с именами исполнителей или конкретными текстами альбомов или лейблов, отмечает газета. Стартап заявляет, что будет блокировать непристойные или противозаконные тексты, а также треки, которые могут подстрекать к насилию.Примеры генераций. Источник: ElevenLabsКомпания уже предоставила доступ к модели 20 клиентам — сервис использовали для генерации музыки к фильмам, сериалам, в играх и приложениях для фитнеса и медитации. Названия компаний ElevenLabs не уточнил.ElevenLabs стал известен благодаря функции «нейродубляжа» видео на разные языки. В ноябре 2024-го сервис представил функцию создания подкастов из текстовых файлов с двумя «ИИ-ведущими», а в феварле 2025-го — модель для преобразования речи в текст.Ещё один продукт стартапа — голосовой помощник 11ai, которого можно подключить к сторонним приложениям. В январе 2025 года компания привлекла $180 млн при оценке в $3,3 млрд — втрое больше, чем годом ранее.#новости #elevenlabs