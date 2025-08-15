Cognition, новый владелец разработчика ИИ-редактора кода Windsurf, привлёк инвестиции при оценке в $9,8 млрд — WSJ

Вдвое больше той, что стартап якобы получил в марте 2025 года.Компания привлекла около $500 млн, лид-инвестором стал Founders Fund Питера Тиля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В Cognition отказались от комментариев.По данным газеты, в середине августа 2025 года компания подала документы штату Делавэр о выпуске привилегированных акций по цене $55,2 за штуку по сравнению с $23,10 за штуку в предыдущей серии.О том, что Cognition ведёт переговоры о привлечении $300 млн при оценке в $10 млрд, в июле 2025 года говорили источники Forbes. По их словам, в сделке участвуют Founders Fund и Khosla Ventures.Предыдущий раунд Cognition, по данным Bloomberg, был в марте 2025 года. Тогда стартап привлёк «сотни миллионов долларов» при оценке, близкой к $4 млрд, говорили источники издания.Основанная в 2023 году Cognition — разработчик ИИ-инструмента для программистов Devin. В июле 2025-го стартап купил разработчика ИИ-редактора кода Windsurf. По данным The Information, после этого Cognition предложил сотрудникам Windsurf уволиться с компенсацией или продолжить работу в «интенсивном» режиме — 80 часов в неделю.Полина ЛааксоИнвестиции8 авгРазработчики ИИ-помощников для программистов несут колоссальные убытки, несмотря на ажиотаж вокруг таких продуктов — TechCrunch Разрабатывать свои модели дорого. Повышать цены на работу с чужими — рискованно.#новости #cognition