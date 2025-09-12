Популярное
Артур Томилко
AI

FTC обязала OpenAI, Google, Meta* и других разработчиков чат-ботов предоставить информацию о влиянии ИИ на детей

Регулятор собирает сведения в целях «исследования рынка», но они могут использоваться и для проведения официальных проверок, отмечает Bloomberg.

  • Федеральная торговая комиссия США (FTC) запросила у разработчиков чат-ботов на основе ИИ информацию о том, как они измеряют, тестируют и контролируют работу своих сервисов, а также какие меры принимают для ограничения доступа детей и подростков, сообщает агентство.
  • Предписание получили Google, Meta*, OpenAI, Snap, xAI и Character Technologies.
  • Интерес регулятора связан с рядом инцидентов, в которых чат-боты могли подтолкнуть подростков к «опасному поведению». В частности, иски из-за самоубийства несовершеннолетних уже получили OpenAI и разработчик сервиса Character AI.
  • FTC использует свои полномочия, чтобы провести «исследование» рынка. Оно может занять несколько лет, но собранные в процессе данные могут стать основой для официальных проверок и расследований.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #ftc #meta #openai #xai

