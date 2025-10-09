Популярное
Ася Карпова
AI

Google представила каталог из 70 готовых интеграций с Figma, Stripe и другими сторонними сервисами для агента Gemini CLI

После подключения модель Gemini сможет взаимодействовать с приложениями и выводить результат в терминале.

Агент генерирует постеры с помощью модели Nano Banana. Источник здесь и далее: Google

  • Gemini CLI — инструмент с открытым кодом, который позволяет использовать Gemini для работы с локальными файлами прямо из терминала, а не через веб-интерфейсы или IDE.

  • Для него компания добавила расширения, чтобы подключать к ИИ-агенту сторонние сервисы без дополнительных настроек. В каталоге есть Figma, Shopify, Stripe, инструменты Google, включая генератор картинок Nano Banana, и ещё более 70 плагинов. Можно создать своё расширение по инструкции.

  • Чтобы установить расширение, нужно ввести в командной строке «gemini extensions install <URL-адрес GitHub или локальный путь>».

  • Интеграции работают через Model Context Protocol (MCP). Для каждой есть набор готовых инструкций, благодаря которым Gemini учится работать с новым инструментом.

#новости #google

