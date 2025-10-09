Google представила каталог из 70 готовых интеграций с Figma, Stripe и другими сторонними сервисами для агента Gemini CLI

Gemini CLI — инструмент с открытым кодом, который позволяет использовать Gemini для работы с локальными файлами прямо из терминала, а не через веб-интерфейсы или IDE.

Для него компания добавила расширения, чтобы подключать к ИИ-агенту сторонние сервисы без дополнительных настроек. В каталоге есть Figma, Shopify, Stripe, инструменты Google, включая генератор картинок Nano Banana, и ещё более 70 плагинов. Можно создать своё расширение по инструкции.