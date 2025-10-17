Google добавила генератор картинок Nano Banana в поисковик в мобильном приложении

Функция работает в США и Индии, позже доступ получат пользователи в других странах.Источник: GoogleОбновление появилось в приложении Google на Android и iOS. Чтобы создать или отредактировать изображение, нужно перейти в режим Lens (значок камеры в поисковой строке) и выбрать опцию Create. Она работает на базе «вирусной» модели Nano Banana, которую компания выпустила в августе 2025 года.Источник: GoogleФункция открывает чат с Gemini в «ИИ-режиме». С октября 2025 года он стал официально доступен в России. Поддержку Nano Banana пока добавили только на английском языке в США и Индии, но компания обещает расширить список стран.Редактор изображений также появился в сервисе для изучения информации NotebookLM. В нём Nano Banana помогает делать видеоуроки в разных стилях, например, «Акварель» и «Аниме». Модель также планируют интегрировать в приложение Google Photos в «ближайшие недели».#новости #google #nanobanana