Полина Лааксо
AI

Крысы под микроскопом: как работники Tesla по сотне раз протирают столы, раздвигают шторы и «тверкают», чтобы Optimus двигался как человек

Рассказали изданию Business Insider несколько действующих и бывших сотрудников.

Источник фото: Tesla
  • Чтобы Optimus «двигался как человек», в Tesla работает команда из нескольких десятков «сборщиков данных». Смены длятся по восемь часов, а работу фиксируют пять камер, прикреплённых к рюкзакам весом 14-18 кг и шлемам, и ещё несколько устройств, установленных по периметру.
  • Изначально сотрудники работали преимущественно в костюмах, которые позволяют захватывать движения, управляя роботами удалённо. В июне 2025 года Tesla решила использовать только данные камер, чтобы ускорить сбор. Иногда специалисты носят перчатки, отслеживающие едва заметные движения рук.
  • Задания разные: поднять и поставить чашку, раздвинуть шторы, протереть стол, побегать, поприседать, надеть колечко на конус, подходящий по цвету и размеру, вставить геометрическую фигуру в подходящую формочку. Обычно всего одно действие приходится повторять «сотни раз за смену».

Делаешь шаг, протираешь стол, возвращаешься на исходную позицию. Затем повторяешь всё заново: делаешь шаг, протираешь стол, возвращаешься на позицию. И так до перерыва.

бывший сотрудник Tesla
  • Иногда сотрудники в шлемах и с рюкзаками повторяют движения друг за другом — например, сортируя автодетали на конвейере. По словам опрошенных изданием экспертов, записи того, как разные люди выполняют одну и ту же задачу, полезны при обучении.
  • Tesla также тестирует ИИ-команды. Нейросеть раздаёт их прямо во время смены: «делай вид, что пылесосишь», «сымитируй игру в гольф», «потверкай», «покажи танец маленьких утят», «пробегись на несколько ярдов вперёд» (ярд — 0,9 м), «притворись гориллой».
  • Некоторые команды вызывали у сотрудников дискомфорт — например, если приходилось ползать на четвереньках или снимать предмет одежды. Но робототехник Джонатан Эйткен из Шеффилдского университета отметил: с виду абсурдные задачи могут помочь компании «случайно» обнаружить слабые места.
  • Понаблюдать за обучением приходит и глава Tesla Илон Маск, и инвесторы. Сотрудники также часто работают в парах — чтобы следить за правильностью движений. Для выполнения даже примитивных действий есть инструкции. А за «недостаточно человеческое» исполнение могут «раскритиковать». По словам собеседника Business Insider, «чувствуешь себя лабораторной крысой под микроскопом».
  • Каждый работник должен заснять не меньше четырёх часов «полезного» контента за смену. За «неудовлетворительную» запись можно получить штраф: например, если поза не та. По данным собеседников издания, в сентябре 2025 года по итогам оценки эффективности Tesla сократила «десятки» «сборщиков».
  • Работать тяжело и морально, и физически, говорят они. Один из них сравнил смену с кардиотренировкой. Другой рассказал, что травмировал спину из-за неравномерного распределения веса рюкзака. При работе в костюмах и VR-гарнитурах некоторых подташнивало из-за низкого качества изображений и того, что падение робота на дисплее выбивало их самих из равновесия.
  • Производство и развитие роботов Optimus — один из приоритетов Маска. Отчитываясь за третий квартал 2025 года, он сообщил, что в будущем Tesla будет выпускать 1 млн роботов в год и именно на них будет приходиться «около 80% стоимости Tesla». На запрос BI компания не ответила.
Ася Карпова
