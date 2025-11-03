Крысы под микроскопом: как работники Tesla по сотне раз протирают столы, раздвигают шторы и «тверкают», чтобы Optimus двигался как человек

Рассказали изданию Business Insider несколько действующих и бывших сотрудников.Источник фото: TeslaЧтобы Optimus «двигался как человек», в Tesla работает команда из нескольких десятков «сборщиков данных». Смены длятся по восемь часов, а работу фиксируют пять камер, прикреплённых к рюкзакам весом 14-18 кг и шлемам, и ещё несколько устройств, установленных по периметру.Изначально сотрудники работали преимущественно в костюмах, которые позволяют захватывать движения, управляя роботами удалённо. В июне 2025 года Tesla решила использовать только данные камер, чтобы ускорить сбор. Иногда специалисты носят перчатки, отслеживающие едва заметные движения рук.Задания разные: поднять и поставить чашку, раздвинуть шторы, протереть стол, побегать, поприседать, надеть колечко на конус, подходящий по цвету и размеру, вставить геометрическую фигуру в подходящую формочку. Обычно всего одно действие приходится повторять «сотни раз за смену».Делаешь шаг, протираешь стол, возвращаешься на исходную позицию. Затем повторяешь всё заново: делаешь шаг, протираешь стол, возвращаешься на позицию. И так до перерыва.бывший сотрудник TeslaИногда сотрудники в шлемах и с рюкзаками повторяют движения друг за другом — например, сортируя автодетали на конвейере. По словам опрошенных изданием экспертов, записи того, как разные люди выполняют одну и ту же задачу, полезны при обучении.Tesla также тестирует ИИ-команды. Нейросеть раздаёт их прямо во время смены: «делай вид, что пылесосишь», «сымитируй игру в гольф», «потверкай», «покажи танец маленьких утят», «пробегись на несколько ярдов вперёд» (ярд — 0,9 м), «притворись гориллой».Некоторые команды вызывали у сотрудников дискомфорт — например, если приходилось ползать на четвереньках или снимать предмет одежды. Но робототехник Джонатан Эйткен из Шеффилдского университета отметил: с виду абсурдные задачи могут помочь компании «случайно» обнаружить слабые места.Понаблюдать за обучением приходит и глава Tesla Илон Маск, и инвесторы. Сотрудники также часто работают в парах — чтобы следить за правильностью движений. Для выполнения даже примитивных действий есть инструкции. А за «недостаточно человеческое» исполнение могут «раскритиковать». По словам собеседника Business Insider, «чувствуешь себя лабораторной крысой под микроскопом».Каждый работник должен заснять не меньше четырёх часов «полезного» контента за смену. За «неудовлетворительную» запись можно получить штраф: например, если поза не та. По данным собеседников издания, в сентябре 2025 года по итогам оценки эффективности Tesla сократила «десятки» «сборщиков».Работать тяжело и морально, и физически, говорят они. Один из них сравнил смену с кардиотренировкой. Другой рассказал, что травмировал спину из-за неравномерного распределения веса рюкзака. При работе в костюмах и VR-гарнитурах некоторых подташнивало из-за низкого качества изображений и того, что падение робота на дисплее выбивало их самих из равновесия.Производство и развитие роботов Optimus — один из приоритетов Маска. Отчитываясь за третий квартал 2025 года, он сообщил, что в будущем Tesla будет выпускать 1 млн роботов в год и именно на них будет приходиться «около 80% стоимости Tesla». На запрос BI компания не ответила.Ася КарповаБудущее7 окт«Впервые за много лет сам надел шапку»: пациент Neuralink показал, как «силой мысли» управляет роботизированной рукой Такую возможность компания анонсировала в июне 2025 года.#новости