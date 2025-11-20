Warner Music Group и Udio урегулировали дело об авторских правах и запланировали совместное создание сервиса для генерации музыки

Его запустят в 2026 году. Соглашение между компаниями знаменует «значительный поворот» в отношении музыкальной индустрии к искусственному интеллекту, пишет TechCrucnh. В 2026 году Warner Music Group и Udio запустят сервис для создания и прослушивания музыки — он будет работать на основе генеративных моделей ИИ, обученных на лицензированной музыке.Название сервиса пока неизвестно. Warner Music утверждает, что артисты и авторы получат новые источники дохода, а их творчество — защиту. Сервис будет работать по подписке и позволит пользователям создавать ремиксы, каверы и новые песни с использованием голосов музыкантов, которые согласятся участвовать в проекте.Крупные музыкальные лейблы, включая Universal Music, Sony Music и Warner Music, подали в суд на Udio и Suno летом 2024 года, обвиняя стартапы в нарушении авторских прав. Осенью 2024-го более 50 тысяч музыкантов и культурных деятелей, включая Тома Йорка, Кейт Буш, The Cure и других, подписали коллективное письмо, где просили перестать использовать их материалы для обучения ИИ.Конкурент Udio, Suno, в ноябре 2025 года привлёк $250 млн при оценке в $2,45 млрд. По данным компании, её годовая выручка достигла $200 млн — в основном за счёт подписок.Ася КарповаAI28 окт«Suno прошла тест Тьюринга»: только половина участников исследования верно отличила сгенерированные песни от написанных людьми Закономерность наблюдалась в парах из двух треков разных жанров.#новости #udio #warnermusic