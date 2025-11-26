Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Карьера
Крипто
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
AI

Warner Music Group и Suno урегулировали иск об авторских правах и договорились о партнёрстве

Стартап также выкупил у лейбла сервис для покупки билетов на концерты Songkick.

  • Компании заключили «знаковую» сделку, положив конец судебным разбирательствам, пишет Music Business Worldwide. Представитель Warner Music Group назвал соглашение «победой для творческого сообщества, которая принесёт выгоду всем».
  • Артисты Warner Music смогут разрешать использовать их имена, голос, внешность и музыкальные композиции для генерации треков в Suno, получая взамен новые источники дохода. При этом созданные в бесплатном тарифе песни нельзя будет скачать, а у платных подписчиков предусмотрят ежемесячный лимит на скачивания, который можно будет увеличить за доплату.
  • Кроме того, Suno выкупила у Warner Music Group сервис для поиска концертов и покупки билетов на них Songkick. Эта сделка создаст возможность для более тесной связи между артистами и их поклонниками, говорится в заявлении Suno. Её финансовые условия не раскрывают.
  • Крупные музыкальные лейблы, включая Universal Music, Sony Music и Warner Music, подали в суд на Udio и Suno летом 2024 года. Они обвинили стартапы в нарушении авторских прав. Осенью 2024-го более 50 тысяч музыкантов и культурных деятелей, среди которых были Тоа Йорк, Кейт Буш, The Cure и другие, подписали коллективное письмо, где просили перестать использовать их материалы для обучения ИИ.
  • 20 ноября 2025 года Warner Music Group также урегулировала дело об авторских правах с конкурентом Suno — Udio. Компании запланировали запуск сервиса для создания и прослушивания музыки — он будет работать на основе генеративных моделей ИИ, обученных на лицензированной музыке.
  • Suno в ноябре 2025 года привлёк $250 млн при оценке в $2,45 млрд. По данным компании, её годовая выручка достигла $200 млн — в основном за счёт подписок.

#новости #suno

4
15 комментариев