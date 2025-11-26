Warner Music Group и Suno урегулировали иск об авторских правах и договорились о партнёрстве

Стартап также выкупил у лейбла сервис для покупки билетов на концерты Songkick.Компании заключили «знаковую» сделку, положив конец судебным разбирательствам, пишет Music Business Worldwide. Представитель Warner Music Group назвал соглашение «победой для творческого сообщества, которая принесёт выгоду всем».Артисты Warner Music смогут разрешать использовать их имена, голос, внешность и музыкальные композиции для генерации треков в Suno, получая взамен новые источники дохода. При этом созданные в бесплатном тарифе песни нельзя будет скачать, а у платных подписчиков предусмотрят ежемесячный лимит на скачивания, который можно будет увеличить за доплату.Кроме того, Suno выкупила у Warner Music Group сервис для поиска концертов и покупки билетов на них Songkick. Эта сделка создаст возможность для более тесной связи между артистами и их поклонниками, говорится в заявлении Suno. Её финансовые условия не раскрывают.Крупные музыкальные лейблы, включая Universal Music, Sony Music и Warner Music, подали в суд на Udio и Suno летом 2024 года. Они обвинили стартапы в нарушении авторских прав. Осенью 2024-го более 50 тысяч музыкантов и культурных деятелей, среди которых были Тоа Йорк, Кейт Буш, The Cure и другие, подписали коллективное письмо, где просили перестать использовать их материалы для обучения ИИ.20 ноября 2025 года Warner Music Group также урегулировала дело об авторских правах с конкурентом Suno — Udio. Компании запланировали запуск сервиса для создания и прослушивания музыки — он будет работать на основе генеративных моделей ИИ, обученных на лицензированной музыке.Suno в ноябре 2025 года привлёк $250 млн при оценке в $2,45 млрд. По данным компании, её годовая выручка достигла $200 млн — в основном за счёт подписок.#новости #suno