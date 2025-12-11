Популярное
Евгения Евсеева
AI

Прокуроры США потребовали от Microsoft, OpenAI, Google и других компаний усилить меры безопасности при работе с ИИ — из-за случаев суицида, психозов и убийств

По их мнению, часть фирм уже нарушила закон.

Источник: Getty Images
  • Национальная ассоциация генеральных прокуроров США направила письмо 13 компаниям — Microsoft, OpenAI, Google, Apple, Anthropic, запрещённой в России Meta, Character AI, Chai AI, Replika, xAI, Nomi AI, Perplexity и Luka.
  • Прокуроры выразили «обеспокоенность» количеством «льстивых и бредовых» ответов, которые выдают чат-боты. В связи с этим, а также из-за роста сообщений о взаимодействии ИИ с детьми, они предлагают компаниям усилить меры безопасности.
  • В частности, отмечают прокуроры, эти угрозы приводят к причинению вреда в реальной жизни — убийствам и самоубийствам, насилию, отравлениям и госпитализации из-за психозов.
  • Прокуроры утверждают, что «некоторые» компании уже «возможно» нарушили часть законов, в том числе о защите прав потребителей, о конфиденциальности детей в интернете и другие.
  • Среди мер, которые они предлагают ввести — сторонняя проверка ИИ-моделей на признаки галлюцинаций и «бредовых» идей, новые предупреждения о том, что чат-боты могут выдавать «опасную» информацию. Также необходимо разработать правила о сроках обнаружения и информирования о «бредовых» публикациях, и сделать так, чтобы «вредная» информация не выдавалась детям.
  • 26 августа 2025 года родители покончившего с собой 16-летнего Адама Рейна подали в суд на OpenAI. Они обвинили компанию в том, что чат-бот «не запустил протокол экстренной помощи», хотя их 16-летний сын Адам «признался» ему, что хочет уйти из жизни «в один из ближайших дней».
  • В сентябре 2025 года в ChatGPT добавили родительский контроль. Родитель может управлять настройками детского аккаунта через свою учётную запись.
  • После этого OpenAI стала разрабатывать систему «прогнозирования возраста», которая сможет автоматически определять пользователей младше 18 лет — представить её планируют в «ближайшие месяцы».

#новости

