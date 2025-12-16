OpenAI отменила правило, по которому новые сотрудники получали акции компании только после шести месяцев работы — WSJ

Решение продиктовано конкуренцией за кадры с другими разработчиками ИИ-моделей.Источник: ReutersВ середине декабря 2025 года OpenAI объявила сотрудникам, что отменит обязательство проработать шесть месяцев для получения права на акции. Об этом сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Смягчение должно «поощрить новых сотрудников идти на риск и не бояться, что их уволят до того, как они получат первые акции», пишет издание. Как будет организован процесс выплат после пересмотра срока, не уточняется.В апреле 2025 года OpenAI уже сократила стандартный срок получения акций в 12 месяцев до полугода. По данным источников, xAI, разрабатывающая чат-бот Grok, тоже сократила период вступления в права на акции для новичков до шести месяцев.В апреле 2025-го Марк Цукерберг лично подключился к найму исследователей в области ИИ. Bloomberg, The Wall Street Journal и TechCrunch со ссылкой на источники сообщали о 16 исследователях, которые перешли в Meta*, в том числе Александре Колесникове из OpenAI и Антоне Бахтине из Anthropic.В августе The Wall Street Journal сообщило, что Meta* приостановила наём ИИ-специалистов на фоне реструктуризации ИИ-подразделения*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.Ася КарповаAI23 ноябThe Information: Альтман предупредил сотрудников о «временных экономических трудностях» на фоне выхода Gemini 3 Pro По данным источников, он объявил о разработке новой модели Shallotpeat.#новости