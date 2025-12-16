Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Разработка
Путешествия
Крипто
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

OpenAI отменила правило, по которому новые сотрудники получали акции компании только после шести месяцев работы — WSJ

Решение продиктовано конкуренцией за кадры с другими разработчиками ИИ-моделей.

Источник: Reuters
Источник: Reuters
  • В середине декабря 2025 года OpenAI объявила сотрудникам, что отменит обязательство проработать шесть месяцев для получения права на акции. Об этом сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
  • Смягчение должно «поощрить новых сотрудников идти на риск и не бояться, что их уволят до того, как они получат первые акции», пишет издание. Как будет организован процесс выплат после пересмотра срока, не уточняется.
  • В апреле 2025 года OpenAI уже сократила стандартный срок получения акций в 12 месяцев до полугода. По данным источников, xAI, разрабатывающая чат-бот Grok, тоже сократила период вступления в права на акции для новичков до шести месяцев.
  • В апреле 2025-го Марк Цукерберг лично подключился к найму исследователей в области ИИ. Bloomberg, The Wall Street Journal и TechCrunch со ссылкой на источники сообщали о 16 исследователях, которые перешли в Meta*, в том числе Александре Колесникове из OpenAI и Антоне Бахтине из Anthropic.
  • В августе The Wall Street Journal сообщило, что Meta* приостановила наём ИИ-специалистов на фоне реструктуризации ИИ-подразделения

*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ася Карпова
AI
The Information: Альтман предупредил сотрудников о «временных экономических трудностях» на фоне выхода Gemini 3 Pro

По данным источников, он объявил о разработке новой модели Shallotpeat.

Источник: Getty Images

#новости

2
1
18 комментариев