Евгения Евсеева
AI

Meta* приостановила найм ИИ-специалистов на фоне реструктуризации ИИ-подразделения — WSJ

Всего компания наняла 50 исследователей.

  • Мораторий на приём на работу совпал с реструктуризацией внутри компании — он также запрещает сотрудникам переходить из одного отдела в другой, сообщает The Wall Street Journal. Как долго он продлится — неизвестно.
  • В Meta* подтвердили приостановку найма, объяснив это «базовым организационным планированием» и необходимостью создать устойчивую структуру для работы в сфере ИИ после приёма на работу новых сотрудников.
  • На середину августа Meta* удалось привлечь в штат около 50 ИИ-специалистов: из них более 20 исследователей и инженеров из OpenAI, около 13 — из Google, трёх — из Apple, трёх — из xAI и двух — из Anthropic.
  • Цукерберг лично подключился к найму исследователей в апреле 2025 года из-за «медленного» развития ИИ-моделей компании.
  • В начале июля 2025 года Meta* наняла главу ИИ-подразделения Apple Жомин Пана, предложив условия в «десятки миллионов долларов» в год.
  • Bloomberg, The Wall Street Journal и TechCrunch со ссылками на источники сообщали о 16 исследователях, которые перешли в Meta*, в том числе Александре Колесникове из OpenAI и Антоне Бахтине из Anthropic.
  • Лабораторию Meta* по созданию «суперинтеллекта» возглавил основатель Scale AI Александр Ван, а разработку продуктов — бывший гендиректор GitHub Нат Фридман.

*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.

